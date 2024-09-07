OpenAI'nin yeni yapay zeka modelleri aylık 2000 dolara mal olabilir

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Tam Boyutta Gör OpenAI'nin, yakında çıkacak olan Strawberry ve Orion kod adlı büyük dil modelleri (LLM) için aylık 2000 dolara kadar abonelik ücreti almayı düşündüğü bildiriliyor. Ancak yapay zeka organizasyonu içerisinde potansiyel fiyatlandırma stratejisine ilişkin tartışmalar henüz erken aşamada.

ChatGPT geçtiğimiz hafta günlük 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti

Şu anda OpenAI, yeni özelliklere, özel GPT'lere, DALL-E 3 görüntü oluşturma teknolojisine ve daha fazlasına öncelikli erişim sağlayan ChatGPT Plus hizmeti için aylık 20 dolar ücret alıyor. OpenAI, bu sonbaharda gelişmiş bir yapay zeka ürünü olan Strawberry'yi piyasaya sürmeyi planlıyor.

OpenAI, fon toplamak için görüşmelerde bulunuyor 1 hf. önce eklendi

Bu yeni modelin, karmaşık problem ve görevleri çözmede mevcut yapay zeka modellerinden daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Daha önce hiç görmediği matematik problemlerini çözebilecek, pazarlama stratejileri geliştirebilecek, karmaşık kelime bulmacalarını çözebilecek ve derin araştırmalar yürütebilecek.

İlgili haberlerde, OpenAI'nin ayrıca kurumsal yapısını basitleştirmek ve yatırımcılar için daha çekici hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmayı düşündüğü bildiriliyor. Ayrıca OpenAI'nin şirketin değerinin 100 milyar doların üzerine çıkabileceği bir finansman turu planladığı duyurulmuştu. Bu yaklaşan finansman turuna potansiyel yatırımcılar arasında Apple, NVIDIA, Microsoft ve Thrive Capital gibi teknoloji devlerinin yer aldığı söyleniyor.

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OpenAI'nin yapay zeka modelleri aylık 2000 dolara mal olabilir