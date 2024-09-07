OpenAI'nin yeni yapay zeka modelleri aylık 2000 dolara mal olabilir

ChatGPT geçtiğimiz hafta günlük 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti
Şu anda OpenAI, yeni özelliklere, özel GPT'lere, DALL-E 3 görüntü oluşturma teknolojisine ve daha fazlasına öncelikli erişim sağlayan ChatGPT Plus hizmeti için aylık 20 dolar ücret alıyor. OpenAI, bu sonbaharda gelişmiş bir yapay zeka ürünü olan Strawberry'yi piyasaya sürmeyi planlıyor.
Bu yeni modelin, karmaşık problem ve görevleri çözmede mevcut yapay zeka modellerinden daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Daha önce hiç görmediği matematik problemlerini çözebilecek, pazarlama stratejileri geliştirebilecek, karmaşık kelime bulmacalarını çözebilecek ve derin araştırmalar yürütebilecek.
İlgili haberlerde, OpenAI'nin ayrıca kurumsal yapısını basitleştirmek ve yatırımcılar için daha çekici hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmayı düşündüğü bildiriliyor. Ayrıca OpenAI'nin şirketin değerinin 100 milyar doların üzerine çıkabileceği bir finansman turu planladığı duyurulmuştu. Bu yaklaşan finansman turuna potansiyel yatırımcılar arasında Apple, NVIDIA, Microsoft ve Thrive Capital gibi teknoloji devlerinin yer aldığı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.