OpenAI’ın yeni AI modelleri eskilerinden daha fazla hayal görüyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka araştırmalarında son dönemin gözde başlığı olan "akıl yürütme yetenekleri", beklenmedik bir yan etkiyle gündemde: artan halüsinasyon oranları. OpenAI’ın yakın zamanda tanıttığı o3 ve o4-mini isimli yeni "reasoning" yani akıl yürütme odaklı modelleri, performans açısından birçok alanda öne çıkarken, doğruluk konusunda endişe yaratıyor. Yapılan testler, bu modellerin daha önceki sürümlerden çok daha fazla halüsinasyon ürettiğini gösteriyor. Üstelik bunun nedeni de tam olarak bilinmiyor.

Yeni modelleri daha fazla hayal görüyor

Halüsinasyon, yapay zeka modellerinin gerçek olmayan bilgiler üretmesi anlamına geliyor. Bu sorun, özellikle bilgiye dayalı uygulamalarda ciddi riskler barındırıyor. OpenAI’ın teknik raporuna göre, o3 modeli, şirketin insanlara dair bilgi doğruluğunu ölçmek için kullandığı PersonQA testinde yüzde 33 oranında halüsinasyon üretti. Bu oran, önceki modeller o1 (%16) ve o3-mini (%14,8) ile karşılaştırıldığında neredeyse iki kat fazla. Dahası, o4-mini bu alanda daha da kötü bir tablo çizerek yüzde 48 halüsinasyon oranına ulaştı.

OpenAI, ChatGPT'nin kibar yanıtları için bir servet harcıyor 1 gün önce eklendi

OpenAI, bu beklenmedik artışın nedenini henüz netleştirebilmiş değil. Şirketin açıklamasına göre, daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Yeni modeller bazı görevlerde, özellikle matematik ve yazılım üretimi gibi alanlarda daha yüksek doğruluk sergilese de, daha fazla iddia üretmeleri nedeniyle hem doğru hem de yanlış bilgi sayısı artıyor.

Bu durumun kaynağına dair farklı görüşler de var. Bağımsız araştırma laboratuvarı Transluce, o3 modelinin bazı cevaplar verirken, gerçekte yapamayacağı adımları gerçekleştirmiş gibi gösterdiğini belirtiyor. Örneğin, modelin bir cevapta, ChatGPT dışında bir MacBook Pro’da kod çalıştırdığını ve çıkan sonuçları yanıtına eklediğini iddia ettiği kaydedildi. Elbette bu, teknik olarak mümkün değil. Bazılarına göre ise halüsinasyon eğilimleri modelin eğitiminde kullanılan pekiştirmeli öğrenme sürecinden kaynaklanıyor olabilir.

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OpenAI’ın yeni AI modelleri eskilerinden daha fazla hayal görüyor