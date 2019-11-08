OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı

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Geçtiğimiz Şubat ayında, yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, inandırıcı şekilde sahte haber yazabilen bir araç geliştirdiğini duyurmuştu. O tarihlerde bunu piyasaya sürmenin çok tehlikeli olabileceğine karar veren şirket, bu aracı aşamalı olarak yayınlamayı planladı ve bu hafta tamamını kullanıcılara sundu.

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Sahte bir haber başlığından içerik üretiyor

Yapay zeka destekli GPT-2 aslında soruları cevaplamak, hikayeleri özetlemek ve metinleri tercüme etmek için tasarlandı. Ancak araştırmacılar bu aracın, sahte haber ve içerik yaymak için kullanılabileceğinden korkuyorlardı. OpenAI şirketinin resmi blog sayfasında ise artık bu aracın kötüye kullanımına kanıt bulamadıkları gerekçesiyle tamamen yayınladıkları belirtiliyor.

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GPT-2 adı verilen bu araç tutarlı metin üretme yetenekleriyle uzmanları etkileyen yeni nesil metin oluşturma sistemi olarak tanımlanıyor. Sistemin internetten alınmış sekiz milyon metin belgesiyle eğitildiği belirtilirken, sahte bir haber başlığının bile tam bir makale yazması için yeterli olduğu ifade ediliyor. GPT-2 her ne kadar kötüye kullanılmayacağı düşünülerek piyasaya sürülse de önümüzdeki günlerde nasıl amaçlar için kullanılacağını hep beraber göreceğiz.

https://www.engadget.com/2019/11/07/openai-published-ai-gpt-fake-news/