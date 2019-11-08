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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı

    Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI geçtiğimiz aylarda sahte haber ve spam içerik üreten bir algoritma geliştirdiğini duyurmuştı. Şirket şimdi ise GPT-2 adını verdiği bu aracı yayınladı.
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    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı
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    Geçtiğimiz Şubat ayında, yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, inandırıcı şekilde sahte haber yazabilen bir araç geliştirdiğini duyurmuştu. O tarihlerde bunu piyasaya sürmenin çok tehlikeli olabileceğine karar veren şirket, bu aracı aşamalı olarak yayınlamayı planladı ve bu hafta tamamını kullanıcılara sundu.

    Ayrıca Bkz. "Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı"

    Sahte bir haber başlığından içerik üretiyor

    Yapay zeka destekli GPT-2 aslında soruları cevaplamak, hikayeleri özetlemek ve metinleri tercüme etmek için tasarlandı. Ancak araştırmacılar bu aracın, sahte haber ve içerik yaymak için kullanılabileceğinden korkuyorlardı. OpenAI şirketinin resmi blog sayfasında ise artık bu aracın kötüye kullanımına kanıt bulamadıkları gerekçesiyle tamamen yayınladıkları belirtiliyor.

    OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı
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    GPT-2 adı verilen bu araç tutarlı metin üretme yetenekleriyle uzmanları etkileyen yeni nesil metin oluşturma sistemi olarak tanımlanıyor. Sistemin internetten alınmış sekiz milyon metin belgesiyle eğitildiği belirtilirken, sahte bir haber başlığının bile tam bir makale yazması için yeterli olduğu ifade ediliyor. GPT-2 her ne kadar kötüye kullanılmayacağı düşünülerek piyasaya sürülse de önümüzdeki günlerde nasıl amaçlar için kullanılacağını hep beraber göreceğiz.



    https://www.engadget.com/2019/11/07/openai-published-ai-gpt-fake-news/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    a haber zaten bunu uzun zaman önce icat etmişti
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    CoreXXX 1 hf.
    ülkemizdeki troller almaz bunu zaten kendileri bedavaya yalan haber yapıyorlar para vermeye ne gerek var
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    serafon 1 hf.
    Önce ahlak geçmişe ait dediler, sonra yalanı normalleştirdiler, sonra onda ustalaştılar, şimdi doğruyu en derine gömmeye niyetleniyorlar!
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    drjacob 1 hf.
    havuz medyası bunu beğendi
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    joven 2 hf.
    Dh forumlarında açılan saçma sapan konu başlıklarının sorumlusu bu sanal zeka olsa gerek
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    Jon_Kar 2 hf.
    Bizim yandaşları kullansalardi ya



    Boşuna ugrasmislar yapay zeka icin
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    UnicornKnight 2 hf.
    haberi alan Pelikan Terör Örgütü avuçlarını ovuşturmaya başlamıştır şimdiden. (Y)
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    SEO19 2 hf.
    edison'cular bu haberi beğendi ! +1
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    bactry 2 hf.
    bunlarda faydalı olabilecek tek bir iş yapmadılar arkadaş.
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    Eeltorm 2 hf.
    bizim türk gazeteleri kullanır bundan.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    openai, yapay zeka ve
    5 etiket daha gpt-2 sahte haber Diğer Yazılım Yazılım Uğur Seven
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