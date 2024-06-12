OpenAl, Microsoft ve Oracle yeni ortaklık kuruyor

OpenAI, Oracle bulut altyapısını seçiyor
OpenAI İcra Kurulu Başkanı Sam Altman, “Microsoft ve Oracle ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. OCI, Azure'un platformunu genişletecek ve OpenAI'nin ölçeklenmeye devam etmesini sağlayacak" dedi.
Oracle Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Larry Ellison, "Dünyanın en büyük büyük dil modelini oluşturma yarışı sürüyor ve bu, Oracle'ın Gen2 yapay zeka altyapısına yönelik sınırsız talebi arttırıyor" dedi. "OpenAI gibi liderler, dünyanın en hızlı ve en uygun maliyetli yapay zeka altyapısı olduğu için OCI'yı seçiyor."
OCI'nin önde gelen yapay zeka altyapısı yapay zeka inovasyonunu geliştiriyor. OpenAI, yapay zeka iş yüklerini OCI yapay zeka altyapısında çalıştıran dünya çapındaki sektörlerdeki binlerce yapay zeka yenilikçisine katılacak. Adept, Modal, MosaicML, NVIDIA, Reka, Suno, Together AI, Twelve Labs, xAI ve diğerleri, yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek ve çıkarım yapmak için OCI Supercluster'ı kullanıyor.
OCI'nin amaca yönelik tasarlanmış yapay zeka yetenekleri yeni kurulan şirketlerin ve kuruluşların Oracle'ın dağıtılmış bulutunun herhangi bir yerinde modelleri daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanıyor.
Büyük dil modellerinin eğitimi için OCI Supercluster, ultra düşük gecikme süreli RDMA küme ağı ve çeşitli HPC depolama seçenekleriyle bağlanan 64k NVIDIA Blackwell GPU'lara veya GB200 Grace Blackwell Superchips'e kadar ölçeklenebilir. OCI Compute sanal makineleri ve OCI'nin yalın donanım NVIDIA GPU örnekleri, üretken yapay zeka, bilgisayarla görme, doğal dil işleme, öneri sistemleri ve daha fazlasına yönelik uygulamaları güçlendirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.