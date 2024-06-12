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    OpenAl, Microsoft ve Oracle yeni ortaklık kuruyor

    Oracle, Microsoft ve OpenAl, OpenAl'a ek kapasite sağlamak amacıyla Microsoft Azure Al platformunu Oracle Bulut Altyapısını (OCI) kapsayacak şekilde genişletmek için ortaklık kuruyor.
    OpenAl, Microsoft ve Oracle yeni ortaklık kuruyor Tam Boyutta Gör
    OpenAl, Microsoft Azure yapay zeka platformunu Oracle bulut altyapısını kapsayacak şekilde genişletiyor. OpenAI, her ay 100 milyondan fazla kullanıcıya üretken yapay zeka hizmetleri sağlayan ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketidir.

    OpenAI, Oracle bulut altyapısını seçiyor

    OpenAI İcra Kurulu Başkanı Sam Altman, “Microsoft ve Oracle ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. OCI, Azure'un platformunu genişletecek ve OpenAI'nin ölçeklenmeye devam etmesini sağlayacak" dedi.

    Oracle Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Larry Ellison, "Dünyanın en büyük büyük dil modelini oluşturma yarışı sürüyor ve bu, Oracle'ın Gen2 yapay zeka altyapısına yönelik sınırsız talebi arttırıyor" dedi. "OpenAI gibi liderler, dünyanın en hızlı ve en uygun maliyetli yapay zeka altyapısı olduğu için OCI'yı seçiyor."

    OCI'nin önde gelen yapay zeka altyapısı yapay zeka inovasyonunu geliştiriyor. OpenAI, yapay zeka iş yüklerini OCI yapay zeka altyapısında çalıştıran dünya çapındaki sektörlerdeki binlerce yapay zeka yenilikçisine katılacak. Adept, Modal, MosaicML, NVIDIA, Reka, Suno, Together AI, Twelve Labs, xAI ve diğerleri, yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek ve çıkarım yapmak için OCI Supercluster'ı kullanıyor.

    OCI'nin amaca yönelik tasarlanmış yapay zeka yetenekleri yeni kurulan şirketlerin ve kuruluşların Oracle'ın dağıtılmış bulutunun herhangi bir yerinde modelleri daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanıyor.

    Büyük dil modellerinin eğitimi için OCI Supercluster, ultra düşük gecikme süreli RDMA küme ağı ve çeşitli HPC depolama seçenekleriyle bağlanan 64k NVIDIA Blackwell GPU'lara veya GB200 Grace Blackwell Superchips'e kadar ölçeklenebilir. OCI Compute sanal makineleri ve OCI'nin yalın donanım NVIDIA GPU örnekleri, üretken yapay zeka, bilgisayarla görme, doğal dil işleme, öneri sistemleri ve daha fazlasına yönelik uygulamaları güçlendirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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