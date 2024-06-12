OpenAl, Microsoft ve Oracle yeni ortaklık kuruyor

Tam Boyutta Gör OpenAl, Microsoft Azure yapay zeka platformunu Oracle bulut altyapısını kapsayacak şekilde genişletiyor. OpenAI, her ay 100 milyondan fazla kullanıcıya üretken yapay zeka hizmetleri sağlayan ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketidir.

OpenAI, Oracle bulut altyapısını seçiyor

OpenAI İcra Kurulu Başkanı Sam Altman, “Microsoft ve Oracle ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. OCI, Azure'un platformunu genişletecek ve OpenAI'nin ölçeklenmeye devam etmesini sağlayacak" dedi.

Oracle Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Larry Ellison, "Dünyanın en büyük büyük dil modelini oluşturma yarışı sürüyor ve bu, Oracle'ın Gen2 yapay zeka altyapısına yönelik sınırsız talebi arttırıyor" dedi. "OpenAI gibi liderler, dünyanın en hızlı ve en uygun maliyetli yapay zeka altyapısı olduğu için OCI'yı seçiyor."

Raspberry Pi yapay zeka işine giriyor 1 hf. önce eklendi

OCI'nin önde gelen yapay zeka altyapısı yapay zeka inovasyonunu geliştiriyor. OpenAI, yapay zeka iş yüklerini OCI yapay zeka altyapısında çalıştıran dünya çapındaki sektörlerdeki binlerce yapay zeka yenilikçisine katılacak. Adept, Modal, MosaicML, NVIDIA, Reka, Suno, Together AI, Twelve Labs, xAI ve diğerleri, yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek ve çıkarım yapmak için OCI Supercluster'ı kullanıyor.

OCI'nin amaca yönelik tasarlanmış yapay zeka yetenekleri yeni kurulan şirketlerin ve kuruluşların Oracle'ın dağıtılmış bulutunun herhangi bir yerinde modelleri daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanıyor.

Büyük dil modellerinin eğitimi için OCI Supercluster, ultra düşük gecikme süreli RDMA küme ağı ve çeşitli HPC depolama seçenekleriyle bağlanan 64k NVIDIA Blackwell GPU'lara veya GB200 Grace Blackwell Superchips'e kadar ölçeklenebilir. OCI Compute sanal makineleri ve OCI'nin yalın donanım NVIDIA GPU örnekleri, üretken yapay zeka, bilgisayarla görme, doğal dil işleme, öneri sistemleri ve daha fazlasına yönelik uygulamaları güçlendirebilir.

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