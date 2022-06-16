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    OpenSea'den işlem ücretlerini düşürecek hamle!

    Popüler NFT pazaryeri OpenSea, "gas" ücretlerini düşürmek için Seaport protokolüne geçiş yaptı. Bu protokolle yüzde 35 oranında tasarruf sağlanabilecek.           
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    OpenSea'den işlem ücretlerini düşürecek hamle
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    Son dönemde birçok şirket, NFT odaklı çalışmalarını duyururken yeni projelerin sayısı da hızla artmaya devam ediyor. Bununla beraber NFT’ler söz konusu olduğunda akla ilk sorunlardan biri Ethereum’un Gas ücretleri. OpenSea, bu sorunu en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor.

    OpenSea, 1,8 milyon kullanıcısının Ethereum gas ücretlerinden tasarruf etmesini sağlayacağı yeni bir akıllı sözleşme olan Seaport Protokolüne geçiş yaptı.

    Seaport sayesinde yüzde 35 tasarruf

    NFT platformu, Seaport protokolü sayesinde kullanıcıların işlem ücretlerinde yaklaşık yüzde 35 oranında tasarruf sağlayabileceğini söyledi. Ek olarak yeni açılan hesaplarda OpenSea’nin daha önce aldığı tek seferlik kurulum ücreti de alınmayacak. Böylece NFT pazar yeri bu entegrasyon ile yıllık işlem ücretlerinde 460 milyon doların üzerinde tasarruf sağlayacak.

    OpenSea, Seaport’a geçmeden önce, daha az verimli olduğu söylenen Wyvern protokolünü kullanıyordu.

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