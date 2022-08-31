OpenSea, Polygon (MATIC) desteğini açıkladı

Popüler NFT pazar yeri OpenSea, NFT koleksiyonları söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden. Bu noktada çalışmalarını günden güne hızlandıran pazar yeri, yakın zamanda duyurduğu açık kaynaklı web3 pazar yeri protokolü Seaport’u duyurmuştu. Bu protokol ile birlikte entegrasyonlarında çok daha aktif hareket edebilen OpenSea, son olarak Polygon‘a da destek sağladığını duyurdu.
OpenSea, konu hakkında açıklama yayımlayan geliştiriciler şu ifadelere yer verdi:
“Bugünden itibaren, Polygon’daki tüm yeni listeler ve teklifler için Seaport’u kullanmaya başlayacağız! OpenSea’deki herkesin deneyimini geliştirmek için Seaport’u birden fazla Blockchain ağında kullanmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz”
İşlem hacminde 1 Mayıs tarihinde 400 milyon doların üzerinde gören OpenSea, ne yazık ki 28 Ağustos’ta sadece 5 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti. Bu noktada kripto para piyasasındaki düşüşü de göz önünde bulundurmakta fayda var ancak söz konusu işlem hacmi ETH bazında da ne yazık ki ATH seviyesinin yüzde 99 altında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: