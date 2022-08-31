OpenSea, Polygon (MATIC) desteğini açıkladı

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Popüler NFT pazar yeri OpenSea, NFT koleksiyonları söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden. Bu noktada çalışmalarını günden güne hızlandıran pazar yeri, yakın zamanda duyurduğu açık kaynaklı web3 pazar yeri protokolü Seaport’u duyurmuştu. Bu protokol ile birlikte entegrasyonlarında çok daha aktif hareket edebilen OpenSea, son olarak Polygon‘a da destek sağladığını duyurdu.

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OpenSea, konu hakkında açıklama yayımlayan geliştiriciler şu ifadelere yer verdi:

“Bugünden itibaren, Polygon’daki tüm yeni listeler ve teklifler için Seaport’u kullanmaya başlayacağız! OpenSea’deki herkesin deneyimini geliştirmek için Seaport’u birden fazla Blockchain ağında kullanmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz”

İşlem hacminde 1 Mayıs tarihinde 400 milyon doların üzerinde gören OpenSea, ne yazık ki 28 Ağustos’ta sadece 5 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti. Bu noktada kripto para piyasasındaki düşüşü de göz önünde bulundurmakta fayda var ancak söz konusu işlem hacmi ETH bazında da ne yazık ki ATH seviyesinin yüzde 99 altında yer alıyor.

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