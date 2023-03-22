Tarayıcınızı değiştirmeye hazırlanın! Opera, ChatGPT ve dahasını tarayıcılarına getirdi

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Edge tarayıcısına GPT-4 destekli bir sohbet robotu yerleştirmesinden birkaç hafta sonra Opera da aynı şeyi yapıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında yaptığımız haberimizde Opera’nın ChatGPT’yi tarayıcısına entegre etmek istediğini sizlere aktarmıştık. Ancak görünüşe göre Opera, tarayıcılarına sadece ChatGPT’yi eklemekle kalmamış aynı zamanda derinlemesine yapay zeka entegrasyonu sağlamış.

Opera tarayıcılar yapay zeka desteği geldi

Tam Boyutta Gör İlk olarak daha sönük olan bir özellikle başlayalım. Opera ve Opera GX’in yan menüsüne artık ChatGPT ve ChatSonic yapay zeka sohbet botları entegre edildi. Hızlı bir şekilde bu panelden araçlara erişerek istediğiniz istemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şirket, bu yeni araçların tüm masaüstü platformlarında erken erişimde mevcut olduğunun da altını çiziyor. Bu arada ChatGPT, metinden metine çıktı sunarken ChatSonic, OpenAI’ın en son çıkan GPT-4 modeliyle birlikte görüntü girdilerini de kabul edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Getirilen en büyük özellik ise “AI Prompts” olarak adlandırılıyor. Herhangi bir web sitesinde, içerikte veya makalede seçtiğiniz kelime veya tüm yazı AI Prompts ile özetlenebiliyor veya detaylandırılabiliyor. Bunun yanında seçtiğiniz yazı hakkında paylaşıma hazır bir tweet veya cevap da hazırlanıyor. Hatta ve hatta ilgili içerikten "meme" paylaşımları dahi oluşturulabiliyor.

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Opera, ayrıca halihazırda kendi GPT tabanlı yapay zeka modeli üzerde çalıştığını ve gelecekte tarayıcılarına daha fazla yapay zeka destekli özellikler sunacağını söylüyor. Üretken yapay zekanın popülerliği göz önüne alındığında, daha fazla tarayıcı aynı yolu izleyecek gibi duruyor. Bu alanda şimdilik Microsoft’un üstünlüğü açık bir şekilde bulunuyor. Hem Edge tarayıcı hem de Bing, en gelişmiş GPT-4 modelini en başından beri kullanıyor. Microsoft, OpenAI’a yaptığı yüklü yatırımının ardından neredeyse tüm hizmetlerine firmanın yapay zeka teknolojilerini getirerek tümleşik bir ekosistem oluşturuyor.

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Opera, ChatGPT ve yapay zeka araçlarını tarayıcılarına getirdi