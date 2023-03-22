Tarayıcınızı değiştirmeye hazırlanın! Opera, ChatGPT ve dahasını tarayıcılarına getirdi

Opera, ayrıca halihazırda kendi GPT tabanlı yapay zeka modeli üzerde çalıştığını ve gelecekte tarayıcılarına daha fazla yapay zeka destekli özellikler sunacağını söylüyor. Üretken yapay zekanın popülerliği göz önüne alındığında, daha fazla tarayıcı aynı yolu izleyecek gibi duruyor. Bu alanda şimdilik Microsoft’un üstünlüğü açık bir şekilde bulunuyor. Hem Edge tarayıcı hem de Bing, en gelişmiş GPT-4 modelini en başından beri kullanıyor. Microsoft, OpenAI’a yaptığı yüklü yatırımının ardından neredeyse tüm hizmetlerine firmanın yapay zeka teknolojilerini getirerek tümleşik bir ekosistem oluşturuyor.
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)