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    Tarayıcınızı değiştirmeye hazırlanın! Opera, ChatGPT ve dahasını tarayıcılarına getirdi

    Opera ve Opera GX, artık hiç olmadıkları kadar akıllı ve işlevsel hale geliyor. Popüler internet tarayıcılarına bir süre önce ChatGPT ve yapay zeka araçları entegre edildi.
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    opera yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Edge tarayıcısına GPT-4 destekli bir sohbet robotu yerleştirmesinden birkaç hafta sonra Opera da aynı şeyi yapıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında yaptığımız haberimizde Opera’nın ChatGPT’yi tarayıcısına entegre etmek istediğini sizlere aktarmıştık. Ancak görünüşe göre Opera, tarayıcılarına sadece ChatGPT’yi eklemekle kalmamış aynı zamanda derinlemesine yapay zeka entegrasyonu sağlamış.

    Opera tarayıcılar yapay zeka desteği geldi

    opera chatgpt Tam Boyutta Gör
    İlk olarak daha sönük olan bir özellikle başlayalım. Opera ve Opera GX’in yan menüsüne artık ChatGPT ve ChatSonic yapay zeka sohbet botları entegre edildi. Hızlı bir şekilde bu panelden araçlara erişerek istediğiniz istemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şirket, bu yeni araçların tüm masaüstü platformlarında erken erişimde mevcut olduğunun da altını çiziyor. Bu arada ChatGPT, metinden metine çıktı sunarken ChatSonic, OpenAI’ın en son çıkan GPT-4 modeliyle birlikte görüntü girdilerini de kabul edebiliyor.
    opera ai prompts Tam Boyutta Gör
    Getirilen en büyük özellik ise “AI Prompts” olarak adlandırılıyor. Herhangi bir web sitesinde, içerikte veya makalede seçtiğiniz kelime veya tüm yazı AI Prompts ile özetlenebiliyor veya detaylandırılabiliyor. Bunun yanında seçtiğiniz yazı hakkında paylaşıma hazır bir tweet veya cevap da hazırlanıyor. Hatta ve hatta ilgili içerikten "meme" paylaşımları dahi oluşturulabiliyor.

    Opera, ayrıca halihazırda kendi GPT tabanlı yapay zeka modeli üzerde çalıştığını ve gelecekte tarayıcılarına daha fazla yapay zeka destekli özellikler sunacağını söylüyor. Üretken yapay zekanın popülerliği göz önüne alındığında, daha fazla tarayıcı aynı yolu izleyecek gibi duruyor. Bu alanda şimdilik Microsoft’un üstünlüğü açık bir şekilde bulunuyor. Hem Edge tarayıcı hem de Bing, en gelişmiş GPT-4 modelini en başından beri kullanıyor. Microsoft, OpenAI’a yaptığı yüklü yatırımının ardından neredeyse tüm hizmetlerine firmanın yapay zeka teknolojilerini getirerek tümleşik bir ekosistem oluşturuyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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