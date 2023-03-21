Microsoft, Bing sohbet robotuna DALL-E’yi ekledi: Artık görseller de üretiyor

Microsoft Bing'e DALL-E desteği geldi
Microsoft'un tüketici pazarlama başkanı Yusuf Mehdi, "Bing önizlemesinde olanlar için, Bing Image Creator, Bing sohbet deneyimine tam olarak entegre olacak ve ilk olarak Yaratıcı modda kullanıma sunulacak" diyor. Bu arada şimdilik sadece İngilizce dilinde çalışacağını da belirtelim. Henüz görsel bu özelliğe erişip deneyemedim ancak paylaşılan demolarda modelin oldukça başarılı olduğu görülüyor. Microsoft, görsel oluşturmak için sohbet istemine "bir resim çiz" veya "bir resim oluştur" gibi bir şey yazmanın yeterli olacağını belirtiyor.
Microsoft Bing görüntü oluşturucu mükemel değil
Microsoft herhangi bir kötüye kullanıma karşı koruma sağladığını söylüyor. Mehdi, "OpenAI'nin güvenlik önlemlerinin yanı sıra ek korumaların da Image Creator'a dahil edilmesini sağladık" diyor. Eğer potansiyel olarak zararlı bir görüntü isteminde bulunursanız komut istemi kapatılıyor ve yeni sohbet oluşturmanız isteniyor. Bu arada Microsoft, “DALL-E modelinin gelişmiş bir sürümünü” kullandığını söylüyor. DALL-E 2 zaten uzun bir süre önce tanıtılmıştı. Microsoft burada DALL-E 3’e atıfta bulunuyor olabilir. Microsoft, yeni Bing'i tanıttığında da GPT-3.5'i değil, o dönem henüz tanıtılmamış GPT-4'ü kullanmıştı.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/21/23649943/microsoft-bing-openai-dall-e-image-creator-ai https://blogs.microsoft.com/blog/2023/03/21/create-images-with-your-words-bing-image-creator-comes-to-the-new-bing/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)