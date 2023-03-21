Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Bing sohbet robotuna DALL-E’yi ekledi: Artık görseller de üretiyor

    Microsoft’un yeni Bing’i en gelişmiş arama motoru olmaya doğru ilerliyor. Yazılım devi Bing’in Sohbet özelliğine OpenAI’ın metinden görüntü üreten DALL-E yapay zekasını eklediğini duyurdu.
    Oy Ver
    Bing Image Creator Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yaptığı bir duyuruda Bing arama motoruna yapay zeka destekli bir görüntü oluşturucu eklediğini bildirdi. Bing Image Creator, OpenAI'ın metinden görüntü üreten DALL-E modelinin gelişmiş bir sürümünü kullanacak. Sohbet istemine istenen görseli tanımlamak yeterli olacak.

    Microsoft Bing'e DALL-E desteği geldi

    Microsoft'un tüketici pazarlama başkanı Yusuf Mehdi, "Bing önizlemesinde olanlar için, Bing Image Creator, Bing sohbet deneyimine tam olarak entegre olacak ve ilk olarak Yaratıcı modda kullanıma sunulacak" diyor. Bu arada şimdilik sadece İngilizce dilinde çalışacağını da belirtelim. Henüz görsel bu özelliğe erişip deneyemedim ancak paylaşılan demolarda modelin oldukça başarılı olduğu görülüyor. Microsoft, görsel oluşturmak için sohbet istemine "bir resim çiz" veya "bir resim oluştur" gibi bir şey yazmanın yeterli olacağını belirtiyor.

    Microsoft'un Bing sohbet robotu artık görsel de üretiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft ayrıca bu Bing Image Creator'ı Edge tarayıcısına da getiriyor. Bing’in kenar çubuğunda bulunan ilgili sohbet bölümünde bu özellik kullanıma sunulmuş durumda. Yukarıda da dediğimiz gibi Bing Image Creator özelliği şimdilik sadece “yaratıcı” modda kullanılıyor. Dengeli ve Kesin modunda şimdilik bu özellik kullanılamayacak.

    Microsoft Bing görüntü oluşturucu mükemel değil

    bing görüntü oluşturucu Tam Boyutta Gör
    Bing Image Creator özelliğini Sohbet üzerinden benim gibi deneyemediyseniz bing.com/create adresinden yine İngilizce olarak özelliği deneyebilirsiniz. Burada yaptığımız denemelerde Bing Image Creator'ün yetenekli olduğunu ancak Midjurney v5 kadar iyi olmadığını gördük. Örneğin model, insan elleri ve yüzleri konusunda problem yaşıyor. Bu sorun Midjurney v5'te çözülmüştü.
    microsoft bing görüntü oluşturucu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Bing'e yapay zeka destekli metinden görüntüye özellikleri getirmeye odaklanması, arama motorunun kötü görüntüler üretmesine yol açabilir. Uzmanlar, metinden görüntüye sistemlerinin propaganda, yanlış bilgilendirme ve daha fazlası için kullanılabilecek görüntüler üretebileceği konusunda uyarıyor.

    Microsoft herhangi bir kötüye kullanıma karşı koruma sağladığını söylüyor. Mehdi, "OpenAI'nin güvenlik önlemlerinin yanı sıra ek korumaların da Image Creator'a dahil edilmesini sağladık" diyor. Eğer potansiyel olarak zararlı bir görüntü isteminde bulunursanız komut istemi kapatılıyor ve yeni sohbet oluşturmanız isteniyor. Bu arada Microsoft, “DALL-E modelinin gelişmiş bir sürümünü” kullandığını söylüyor. DALL-E 2 zaten uzun bir süre önce tanıtılmıştı. Microsoft burada DALL-E 3’e atıfta bulunuyor olabilir. Microsoft, yeni Bing'i tanıttığında da GPT-3.5'i değil, o dönem henüz tanıtılmamış GPT-4'ü kullanmıştı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/21/23649943/microsoft-bing-openai-dall-e-image-creator-ai https://blogs.microsoft.com/blog/2023/03/21/create-images-with-your-words-bing-image-creator-comes-to-the-new-bing/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabada frene basınca tak tak ses gelmesi honda city yorumlar antifriz nereye konur gözlükte odak noktası hatası nasıl anlaşılır yumruk güçlendirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız