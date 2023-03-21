Microsoft, Bing sohbet robotuna DALL-E’yi ekledi: Artık görseller de üretiyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, yaptığı bir duyuruda Bing arama motoruna yapay zeka destekli bir görüntü oluşturucu eklediğini bildirdi. Bing Image Creator, OpenAI'ın metinden görüntü üreten DALL-E modelinin gelişmiş bir sürümünü kullanacak. Sohbet istemine istenen görseli tanımlamak yeterli olacak.

Microsoft Bing'e DALL-E desteği geldi

Microsoft'un tüketici pazarlama başkanı Yusuf Mehdi, "Bing önizlemesinde olanlar için, Bing Image Creator, Bing sohbet deneyimine tam olarak entegre olacak ve ilk olarak Yaratıcı modda kullanıma sunulacak" diyor. Bu arada şimdilik sadece İngilizce dilinde çalışacağını da belirtelim. Henüz görsel bu özelliğe erişip deneyemedim ancak paylaşılan demolarda modelin oldukça başarılı olduğu görülüyor. Microsoft, görsel oluşturmak için sohbet istemine "bir resim çiz" veya "bir resim oluştur" gibi bir şey yazmanın yeterli olacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft ayrıca bu Bing Image Creator'ı Edge tarayıcısına da getiriyor. Bing’in kenar çubuğunda bulunan ilgili sohbet bölümünde bu özellik kullanıma sunulmuş durumda. Yukarıda da dediğimiz gibi Bing Image Creator özelliği şimdilik sadece “yaratıcı” modda kullanılıyor. Dengeli ve Kesin modunda şimdilik bu özellik kullanılamayacak.

Microsoft Bing görüntü oluşturucu mükemel değil

Tam Boyutta Gör Bing Image Creator özelliğini Sohbet üzerinden benim gibi deneyemediyseniz bing.com/create adresinden yine İngilizce olarak özelliği deneyebilirsiniz. Burada yaptığımız denemelerde Bing Image Creator'ün yetenekli olduğunu ancak Midjurney v5 kadar iyi olmadığını gördük. Örneğin model, insan elleri ve yüzleri konusunda problem yaşıyor. Bu sorun Midjurney v5'te çözülmüştü.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Bing'e yapay zeka destekli metinden görüntüye özellikleri getirmeye odaklanması, arama motorunun kötü görüntüler üretmesine yol açabilir. Uzmanlar, metinden görüntüye sistemlerinin propaganda, yanlış bilgilendirme ve daha fazlası için kullanılabilecek görüntüler üretebileceği konusunda uyarıyor.

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Microsoft herhangi bir kötüye kullanıma karşı koruma sağladığını söylüyor. Mehdi, "OpenAI'nin güvenlik önlemlerinin yanı sıra ek korumaların da Image Creator'a dahil edilmesini sağladık" diyor. Eğer potansiyel olarak zararlı bir görüntü isteminde bulunursanız komut istemi kapatılıyor ve yeni sohbet oluşturmanız isteniyor. Bu arada Microsoft, “DALL-E modelinin gelişmiş bir sürümünü” kullandığını söylüyor. DALL-E 2 zaten uzun bir süre önce tanıtılmıştı. Microsoft burada DALL-E 3’e atıfta bulunuyor olabilir. Microsoft, yeni Bing'i tanıttığında da GPT-3.5'i değil, o dönem henüz tanıtılmamış GPT-4'ü kullanmıştı.

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Microsoft'un Bing sohbet robotu artık görsel de üretiyor