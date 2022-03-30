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    Opera'ya Bitcoin, Polygon ve Solana desteği geldi

    Opera web tarayıcısının kripto cüzdan özelliğine Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) desteği eklendi.                                        
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    Opera’dan 8 Blockchain Ağına Destek
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    Popüler web tarayıcısı Opera, sık sık yeni gelişmeler ile gündeme geliyor. Bu kez Opera, merkezi olmayan uygulamalara (dApp) ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) dahil olmak üzere sekiz yeni Blockchain ağını desteklemeye başladığını duyurdu.

    Web tarayıcısı Opera, Bitcoin, Ethereum ve Solana ile birlikte toplamda 8 adet Blockchain ağını desteklemeye başladığını açıkladı. 

    Opera; yeni eklenen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL)'nın yanı sıra StarkEx, Deversifi, IXO, Ronin, Nervos ve Celo’yu da destekliyor.

    Opera’da Mobil Başkan Yardımcısı Jorgen Arnesen, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “Ortalama bir web kullanıcısı Web3 ile uğraşmakta hâlâ tereddütlü olabilir. Ancak Solana, Polygon ve diğerlerinin mobil tarayıcımıza entegrasyonuyla, artık bu teknolojilere, kendilerine özel bir tarayıcı sağlayan tarayıcının güvenliği ve aşinalığından erişebilirler.”

    Son olarak hatırlatmak gerekirse Opera, bu yılın başlarında mobil ve masaüstü cihazlar için yeni Crypto Browser Project’in genel beta sürümünü kullanıma sunmuştu.

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