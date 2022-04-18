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    Opera, kripto tarayıcısını iOS kullanıcılarına sundu

    Opera’nın Crypto Browser‘ı Android'in ardından şimdi de iOS platformu için kullanıma sunuldu. App Store'dan indirilebiliyor.                                                              
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    Opera, kripto tarayıcısını iOS kullanıcılarına sundu
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    Popüler web tarayıcısı Opera, son dönemlerde kripto para sektörü ile yakından ilgileniyor. Daha önce kripto tarayıcısını Windows, Mac ve Android kullanıcıları için piyasaya sürülen Crypto Browser şimdi de iOS içinçıktı ve App Store'dan indirilebileceğini duyurdu. 

    Opera’nın Kripto Tarayıcısına Artık iOS Kullanıcıları da Erişebilecek

    Opera’nın Crypto Browser‘ı kullanıcıların itibari para birimiyle kripto para satın almalarına ve uzantı yüklemeye gerek kalmadan desteklenen herhangi bir token ile işlem yapmalarına olanak tanıyor. Ek olarak tarayıcı, kullanıcılara Web3 tabanlı NFT’lere ve Polygon ekosistemine dayalı 7.000 hizmet de dahil olmak üzere merkeziyetsiz uygulamalara da erişim sağlayacak.

    Opera’da Mobil Başkan Yardımcısı Jorgen Arnesen konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
    “Web3’e olan ilgi artmaya devam ediyor. Opera Crypto Browser Project, ana akım kullanıcıları genellikle şaşırtan Web3 kullanıcı deneyimini basitleştirmek için oluşturuldu.” 

    Opera, kripto tarayıcısının iPhone ve iPad cihazlarının performanslarını etkileyebilecek kripto korsanlığını engelleyen bir koruma sürümü ile birlikte geldiğini de açıkladı.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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