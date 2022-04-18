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Popüler web tarayıcısı Opera, son dönemlerde kripto para sektörü ile yakından ilgileniyor. Daha önce kripto tarayıcısını Windows, Mac ve Android kullanıcıları için piyasaya sürülen Crypto Browser şimdi de iOS içinçıktı ve App Store'dan indirilebileceğini duyurdu.

Opera’nın Kripto Tarayıcısına Artık iOS Kullanıcıları da Erişebilecek

Opera’nın Crypto Browser‘ı kullanıcıların itibari para birimiyle kripto para satın almalarına ve uzantı yüklemeye gerek kalmadan desteklenen herhangi bir token ile işlem yapmalarına olanak tanıyor. Ek olarak tarayıcı, kullanıcılara Web3 tabanlı NFT’lere ve Polygon ekosistemine dayalı 7.000 hizmet de dahil olmak üzere merkeziyetsiz uygulamalara da erişim sağlayacak.

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Opera’da Mobil Başkan Yardımcısı Jorgen Arnesen konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Web3’e olan ilgi artmaya devam ediyor. Opera Crypto Browser Project, ana akım kullanıcıları genellikle şaşırtan Web3 kullanıcı deneyimini basitleştirmek için oluşturuldu.”

Opera, kripto tarayıcısının iPhone ve iPad cihazlarının performanslarını etkileyebilecek kripto korsanlığını engelleyen bir koruma sürümü ile birlikte geldiğini de açıkladı.

Opera Crypto Browser Utilities Ücretsiz 81,5 MB

Opera Crypto Browser Opera Haberleşme Ücretsiz 23M

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Opera, kripto tarayıcısını iOS kullanıcılarına sundu