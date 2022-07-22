Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk resmi görsel geldi: Fragman yakında

Sinema dünyasının son dönemde en popüler yönetmenlerinden biri olan Chistopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk görsel geldi.

House of The Dragon dizisinden yeni fragman geldi 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz saatlerde Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk görsel geldi. Görselin ardından da filmin ilk fragmanının sinemada Nope filminin öncesinde gösterileceği açıklandı. Yani fragmanı da birkaç hafta içerisinde en geç göreceğiz diyebiliriz. Bahsi geçen ilk görseli aşağıda bulabilirsiniz.

Oppenheimer İlk Görsel

Tam Boyutta Gör

Oppenheimer, Robert Oppenheimer'a yani "ilk nükleer bombanın babası" olarak tanınan isme odaklanacak. Oppenheimer'ın vizyon tarihi 21 Temmuz 2023. Daha önce de ortaya çıktığı gibi film 100 gün boyunca vizyonda kalacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid ve Matthew Modine bulunuyor.

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