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    Game of Thrones'un öncesini anlatan House of The Dragon dizisinden yeni fragman geldi

    Geçtiğimiz yıl duyurulan ve geçtiğimiz yıl çekimleri başlayan yeni Game of Thrones dizisi House of The Dragon'dan yeni fragman paylaşıldı.                          
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    House of The Dragon dizisinden yeni fragman geldi
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    Son dönemin en popüler markalarından birisi olan Game of Thrones'un geçmiş yıllarını anlatacak olan House of The Dragon isimli diziden yeni fragman geldi.

    House of The Dragon dizisi 21 Ağustos 2022'de HBO Max üzerinden yayınlanacak. Paylaşılan fragman özellikleejderhaların gösterilmesiyle daha ilgi çekici bir hale gelmiş diyebiliriz. Diziye dair de bu fragman daha fazla fikir veriyor.

    House of The Dragon Fragman

    House of the Dragon, Targaryen hanedanlığını konu alacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

    Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson ve Gavin Spokes bulunuyor.

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    TheJudgé 13 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 23 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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