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    Oppo, 1 metreye kadar doğru konum sağlayan yeni navigasyon algoritmasını tanıttı

    Oppo, yeni navigasyon algoritmasının tanıtımını yaptı. RTK adlı algoritma 1 metreye kadar doğru konum sağlıyor.
    10 sa.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, 1 metreye kadar doğru konum sağlayan yeni navigasyon algoritmasını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo kendi geliştirdiği RTK yüksek hassasiyetli konumlandırma algoritmasını açıkladı. Şirkete göre yeni algoritma, herhangi bir ek ekipman gerektirmeden 1 metrelik doğruluk elde edebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple Music ve Spotify gibi müzik yayın hizmetlerinin ırkçı şarkılar barındırdığı bulundu"

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    Birçok yerden toplanan bilgi, algoritma tarafından işlenecek

    Oppo RTK( gerçek zamanlı kinematik), hataları farklı bir şekilde gidermek ve daha doğru konumlandırma elde etmek için ölçüm istasyonları arasında gözlem verilerinin gerçek zamanlı işlenmesi yoluyla taşıyıcı faz gözlemlerinin miktarına dayanan bir teknolojidir. RTK algoritmasının yaptığı şey GPS bilgilerini, baz istasyonlarından, ivmeölçer, jiroskop ve hatta telefonun antenleri dahil olmak üzere telefonun içindeki tüm sensörlerden bilgilerle birleştirmek.

    Oppo, teknoloji ön araştırma aşamasında China Mobile ile işbirliği yaptığını söyledi. Aynı zamanda Oppo, China Mobile "5G hassas konumlandırma ittifakına" da katıldı.

    Navigasyonlarda 1 metreye kadar doğruluk, yalnızca gözetim ve haritalama için kullanılan profesyonel ekipman kullanılarak elde edilebilecek bir hassasiyet içeriyor. Oppo, bu yeni 1 metreye kadar doğruluk sağlanabilen teknolojisini, 2021 yılında ticarileştirecek.

    Oppo'dan yapılan açıklamada: "Oppo'nun RTK teknolojisi, cep telefonlarının konumlandırma doğruluğunu önemli ölçüde artıracak kullanıcı deneyimi perspektifinden kendi geliştirdiği algoritması ile akıllı telefonlara uygulanmaktadır. Bu teknoloji için, yeni deneyimi kullanıcılara mümkün olan en kısa sürede sunmayı umarak China Mobile ile uzun vadeli ve derinlemesine bir işbirliği başlattık. Bu teknolojinin, kullanıcıların yaşamlarına daha fazla kolaylık ve yeni uygulama senaryoları için daha fazla olanak getireceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.



    https://www.gsmarena.com/oppo_is_working_on_a_new_navigation_algorithm_offering_accuracy_up_to_1_meter-news-45958.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    nilgün1880 (nilgün b. ) 2 sa. yeni yorumcu
    bunnla telefon çkarsnda sevglime alıym adım adım takip etmk için progrmda yüklerim.s
    Yanıtla
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    Krone 3 sa.
    Kullanıcısıyım diye demiyorum ama aldığıma kullandığıma hiç pişman olmadığım bir marka.
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    Moueson 8 sa.
    Oppo yeni çağın Apple'ı olabilir
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 8 sa.
    benim eski telefonumu hatırlıyorumda baya bi yakın gösteriyordu 3-5 metre kadar doğruydu yeni telefonumda 13 metreye kadar diyor galiba önlem olarak eskisi kadar isabetli verilmiyor
    sözün özü önceden daha iyiydi konum saptama şimdi çift gps sinyaliyle bile daha kötü
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    dede17 (amdfusion ) 8 sa. H34RTL3SS
    Senin bu dediğin saatlik konuma yere değişen bir şey eski telefonunun mahareti değil yani
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 9 sa.
    Eğer bir telefon alacaksam bu özellik gerçekten beni korkutur. Benden uzak dursun. 50 60 metre doğruluk payı iyidir.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 10 sa. (düzenlendi)
    Herşey bulutlu yağmurlu havaya bakar, sonra görürüz 1 metre hassasiyeti :)
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