Oppo, 1 metreye kadar doğru konum sağlayan yeni navigasyon algoritmasını tanıttı

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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo kendi geliştirdiği RTK yüksek hassasiyetli konumlandırma algoritmasını açıkladı. Şirkete göre yeni algoritma, herhangi bir ek ekipman gerektirmeden 1 metrelik doğruluk elde edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Music ve Spotify gibi müzik yayın hizmetlerinin ırkçı şarkılar barındırdığı bulundu"

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Birçok yerden toplanan bilgi, algoritma tarafından işlenecek

Oppo RTK( gerçek zamanlı kinematik), hataları farklı bir şekilde gidermek ve daha doğru konumlandırma elde etmek için ölçüm istasyonları arasında gözlem verilerinin gerçek zamanlı işlenmesi yoluyla taşıyıcı faz gözlemlerinin miktarına dayanan bir teknolojidir. RTK algoritmasının yaptığı şey GPS bilgilerini, baz istasyonlarından, ivmeölçer, jiroskop ve hatta telefonun antenleri dahil olmak üzere telefonun içindeki tüm sensörlerden bilgilerle birleştirmek.

Oppo, teknoloji ön araştırma aşamasında China Mobile ile işbirliği yaptığını söyledi. Aynı zamanda Oppo, China Mobile "5G hassas konumlandırma ittifakına" da katıldı.

Navigasyonlarda 1 metreye kadar doğruluk, yalnızca gözetim ve haritalama için kullanılan profesyonel ekipman kullanılarak elde edilebilecek bir hassasiyet içeriyor. Oppo, bu yeni 1 metreye kadar doğruluk sağlanabilen teknolojisini, 2021 yılında ticarileştirecek.

Oppo'dan yapılan açıklamada: "Oppo'nun RTK teknolojisi, cep telefonlarının konumlandırma doğruluğunu önemli ölçüde artıracak kullanıcı deneyimi perspektifinden kendi geliştirdiği algoritması ile akıllı telefonlara uygulanmaktadır. Bu teknoloji için, yeni deneyimi kullanıcılara mümkün olan en kısa sürede sunmayı umarak China Mobile ile uzun vadeli ve derinlemesine bir işbirliği başlattık. Bu teknolojinin, kullanıcıların yaşamlarına daha fazla kolaylık ve yeni uygulama senaryoları için daha fazla olanak getireceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

https://www.gsmarena.com/oppo_is_working_on_a_new_navigation_algorithm_offering_accuracy_up_to_1_meter-news-45958.php

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