Oppo, 240W hızlı şarj teknolojisini önümüzdeki yıl sunacak

Şarjın test edildiği prototip cihazda 4.500 mAh kapasiteli bir batarya var. Tam şarj süresinin 9 dakika olduğu belirtiliyor. 240W SuperVooc şarj teknolojisini hangi cihazda göreceğimiz ise henüz belli değil.
Redmi Note 12 Discovery Edition sınıfta kaldı
Redmi markası Ekim sonunda Note 12 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Discovery Edition modeli 210W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıktı. Cihazdaki hızlı şarj teknolojisinin 4.300 mAh'lik bir bataryayı sadece 9 dakikada şarj edebildiği söylenmişti.
Ancak yapılan gerçek testler sırasında Discovery Edition'ın maksimum 184W şarj gücüne ulaştığı ve akıllı telefonın tamamen şarj olmasının 9 dakika yerine 10 dakikadan fazla sürdüğü ortaya çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence