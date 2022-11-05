Tam Boyutta Gör Mobil sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Oppo'nun 240W hızlı şarj teknolojisinin tanıtım standını gösteren bir fotoğraf yayınladı. Aktarılan bilgilere göre şirket bu teknolojiye sahip akıllı telefonunu 2023'ün ilk çeyreğinde sunmayı planlıyor.

Redmi Note 12 Discovery Edition 210 W hızlı şarj testini geçemedi 5 gün önce eklendi

Şarjın test edildiği prototip cihazda 4.500 mAh kapasiteli bir batarya var. Tam şarj süresinin 9 dakika olduğu belirtiliyor. 240W SuperVooc şarj teknolojisini hangi cihazda göreceğimiz ise henüz belli değil.

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Redmi Note 12 Discovery Edition sınıfta kaldı

Redmi markası Ekim sonunda Note 12 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Discovery Edition modeli 210W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıktı. Cihazdaki hızlı şarj teknolojisinin 4.300 mAh'lik bir bataryayı sadece 9 dakikada şarj edebildiği söylenmişti.

Ancak yapılan gerçek testler sırasında Discovery Edition'ın maksimum 184W şarj gücüne ulaştığı ve akıllı telefonın tamamen şarj olmasının 9 dakika yerine 10 dakikadan fazla sürdüğü ortaya çıktı.

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Oppo, 240W hızlı şarj teknolojisini önümüzdeki yıl sunacak