Redmi Note 12 Discovery Edition 210 W hızlı şarj testinde sınıfta kaldı

Redmi Note 12 Discovery Edition hızlı şarj testi ile şaşırttı
Charger Labs'ın yaptığı teste göre Redmi'nin iddiası doğru değil. Zira Redmi Note 12 Discovery Edition bu test başlatıldıktan yaklaşık üç dakika sonra 184.85 W ile doyum (tepe noktası) noktasına ulaşıyor.
Bu noktada uzun bir süre boyunca kalamayan Çin menşeli model genellikle 120 W değerinin biraz daha üstünde olan bir değer ile şarj oluyor. Charger Labs'ın testine göre bu akıllı telefon 10 dakika 10 saniyede yüzde 0'dan yüzde 100'e ulaşabiliyor. Xiaomi'nin iddiası ise 9 dakika.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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