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    Redmi Note 12 Discovery Edition 210 W hızlı şarj testinde sınıfta kaldı

    Geçen hafta tanıtılan Redmi Note 12 ailesinin dört üyesi var. Bu üyeler arasında Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Discovery Edition ve Note 12 Pro Plus var. Bu üyelerden Discovery Edition başarısız oldu.
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    Redmi Note 12 Discovery Edition
    4300 mAh'lik bataryası ve 210 W hızlı şarj teknolojisi ile 9 dakikada yüzde sıfırdan yüzde 100 şarja erişebildiği iddia edilen bu model bir teste tabi tutuldu. Charger Labs isimli bir teknoloji platformu Redmi Note 12 Discovery Edition'ı mercek altına aldı.

     

    Redmi Note 12 Discovery Edition hızlı şarj testi ile şaşırttı

    Charger Labs'ın yaptığı teste göre Redmi'nin iddiası doğru değil. Zira Redmi Note 12 Discovery Edition bu test başlatıldıktan yaklaşık üç dakika sonra 184.85 W ile doyum (tepe noktası) noktasına ulaşıyor.

    Bu noktada uzun bir süre boyunca kalamayan Çin menşeli model genellikle 120 W değerinin biraz daha üstünde olan bir değer ile şarj oluyor. Charger Labs'ın testine göre bu akıllı telefon 10 dakika 10 saniyede yüzde 0'dan yüzde 100'e ulaşabiliyor. Xiaomi'nin iddiası ise 9 dakika.

    Redmi Note 12 Discovery Edition hızlı şarj Tam Boyutta Gör
    Arada 1 dakika 10 saniyelik bir fark mevcut. Charger Labs'a göre Redmi Note 12 Discovery Edition bu sonuç ile sınıfta kaldı. Bu modelin ilgili test sırasında ulaştığı maksimum sıcaklığın 43.3 santigrat olduğu belirtildi. 
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