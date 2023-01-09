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    Oppo A56s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo markası yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon piyasaya sürdü. Oppo A56s adı altında çıkış yapan model 5G desteği, 6.56 inç ekran ve 5.000 mAh pille geliyor.
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    Oppo A56s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli üretici Oppo, akıllı telefon yelpazesini 5G destekli yeni bir modelle genişletti. Orta sınıf saflarına katılan Oppo A56s 5G'den bahsediyoruz. Cihaz 2021 sonbaharında tanıtılan Oppo A56 5G'nin yerini aldı.

    Akıllı telefon 1612 × 720 piksel (HD+) çözünürlük ve 90 Hz ekran yenileme hızını destekleyen 6.56 inç LCD ekran taşıyor. Ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerası mevcut. Arka panelinde 13 + 2 megapiksellik çift kamera bulunuyor.

    Oppo A56s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo A56s 5G'nin performansından MediaTek Dimensity 810 işlemci sorumlu. Yonga setine 8 GB LPDDR4x RAM eşlik ediyor. Dahili depolama seçenekleri 128 ve 256 GB olan cihazın kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile çıktığını belirtelim.

    Oppo A56s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    İki renk seçeği ile sunuluyor

    Akıllı telefonda 10 watt şarj destekli 5.000 mAh bataryaya yer verilmiş. Diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, Bluetooth 5.2 modülü, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

    Oppo A56s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo A56s 5G'nin gövdesi 7.99 mm kalınlığında, ağırlığı ise 186 gram. Satın almayı düşünenler mavi ve siyah olmak üzere iki renkten birini seçebilecekler. Cihaz ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    • 8/128 GB - 160 dolar
    • 8/256 GB - 190 dolar
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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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