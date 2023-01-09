Yeni PlayStation 5 paketi geliyor: İki DualSense kontrolcüsü içerecek

Aktarılan bilgilere göre yeni paket hem konsolun disk sürücülü, hem de dijital sürümü ile birlikte satışa sunulacak. İki DualSense kontrolcüsü içeren paketi kutu üzerindeki görüntüden ayırt etmek mümkün olacak.
PS5 tedarik sıkıntısı sona erdi
Alman Winfuture ne yazık ki yeni PlayStation 5 paketinin fiyatı hakkında bilgiye ulaşamadığını söylüyor. Japon dev Sony, CES 2023 sırasında bugüne kadar 30 milyon adet PS5 sattığını ve nihayet konsolla ilgili tedarik sıkıntısının sona erdiğini açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..