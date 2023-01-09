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    Yeni PlayStation 5 paketi geliyor: İki DualSense kontrolcüsü içerecek

    PlayStation 5 bugüne kadar sadece tek bir DualSense kontrolcüsü ile satılıyordu. Sony bu ayın sonundan itibaren iki DualSense kontrolcüsü içeren yeni bir paket sunacak.
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    Yeni PS5 paketi geliyor: İki DualSense kontrolcüsü içerecek Tam Boyutta Gör
    Sony'nin Ocak ayının sonunda yeni bir PlayStation 5 paketi satmaya başlayacağı bildiriliyor. Konsolun bulunduğu kutuda bir yerine iki DualSense kontrolcüsü yer alacak. Bu bilgi güvenilirliğini defalarca kez kanıtlayan Winfuture kaynağından geliyor.

    Aktarılan bilgilere göre yeni paket hem konsolun disk sürücülü, hem de dijital sürümü ile birlikte satışa sunulacak. İki DualSense kontrolcüsü içeren paketi kutu üzerindeki görüntüden ayırt etmek mümkün olacak.

    Yeni PS5 paketi geliyor: İki DualSense kontrolcüsü içerecek Tam Boyutta Gör

    PS5 tedarik sıkıntısı sona erdi

    Alman Winfuture ne yazık ki yeni PlayStation 5 paketinin fiyatı hakkında bilgiye ulaşamadığını söylüyor. Japon dev Sony, CES 2023 sırasında bugüne kadar 30 milyon adet PS5 sattığını ve nihayet konsolla ilgili tedarik sıkıntısının sona erdiğini açıklamıştı.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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