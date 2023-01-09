Yeni PlayStation 5 paketi geliyor: İki DualSense kontrolcüsü içerecek

Tam Boyutta Gör Sony'nin Ocak ayının sonunda yeni bir PlayStation 5 paketi satmaya başlayacağı bildiriliyor. Konsolun bulunduğu kutuda bir yerine iki DualSense kontrolcüsü yer alacak. Bu bilgi güvenilirliğini defalarca kez kanıtlayan Winfuture kaynağından geliyor.

PS5'i dik konumda kullananlar dikkat: Konsolunuz bozulabilir 3 gün önce eklendi

Aktarılan bilgilere göre yeni paket hem konsolun disk sürücülü, hem de dijital sürümü ile birlikte satışa sunulacak. İki DualSense kontrolcüsü içeren paketi kutu üzerindeki görüntüden ayırt etmek mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör

PS5 tedarik sıkıntısı sona erdi

Alman Winfuture ne yazık ki yeni PlayStation 5 paketinin fiyatı hakkında bilgiye ulaşamadığını söylüyor. Japon dev Sony, CES 2023 sırasında bugüne kadar 30 milyon adet PS5 sattığını ve nihayet konsolla ilgili tedarik sıkıntısının sona erdiğini açıklamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Yeni PS5 paketi geliyor: İki DualSense kontrolcüsü içerecek