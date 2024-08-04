Oppo A80 5G'nin görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu A3x'i piyasaya süren Oppo, şimdilerde A serisini genişletmeye hazırlanıyor. Yakın zamanlı yeni bir rapor, Oppo'nun A80 5G üzerinde çalıştığını ve bu cihazın yüksek kaliteli görsellerini, özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı.

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İşte Oppo A80 5G'nin beklenen özellikleri ve muhtemel fiyatı:

Rapora göre Oppo A80, yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen Oppo A3 Energy Edition'ın yeniden markalanmış versiyonu olabilir. Ayrıca sızdırılan görüntülerde de A3 Energy Edition'ın estetiğini yansıtan bir LED halkalı çift kamera kurulumu yer almakta. Siyah ve Mor renk seçeneklerinin görüntülendiği cihazın aynı zamanda küresel pazarlarda Yeşil renk seçeneğine de sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 120 Hz yenileme hızına ve 1.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inçlik bir HD+ bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 6300 yonga seti ile donatılacak. Kamera tarafında ise arkada 50MP birincil sensöre eşlik eden derinlik sensörüne sahip 2MP ikincil lens bulunacak. Özçekimler içinse 8MP'lik bir ön kamera bizleri bekliyor.

45W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 5.100mAh bataryadan güç alacak A80 5G, Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1'de çalışacak. Toz ve suya dayanıklılık için IP54 derecesine sahip olacak cihaz, son olarak rapora göre Avrupa'da 8GB/256GB varyantı için 249 € fiyat etiketine sahip olacak.

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