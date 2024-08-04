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    Oppo A80 5G'nin görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    Oppo'nun üzerinde çalıştığı yeni bütçe dostu akıllı telefonu Oppo A80 5G'nin, yüksek çözünürlüklü görüntüleri, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. İşte cihazın detayları:
    Oppo A80 5G'nin görüntüleri, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu A3x'i piyasaya süren Oppo, şimdilerde A serisini genişletmeye hazırlanıyor. Yakın zamanlı yeni bir rapor, Oppo'nun A80 5G üzerinde çalıştığını ve bu cihazın yüksek kaliteli görsellerini, özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı.

    İşte Oppo A80 5G'nin beklenen özellikleri ve muhtemel fiyatı:

    Rapora göre Oppo A80, yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen Oppo A3 Energy Edition'ın yeniden markalanmış versiyonu olabilir. Ayrıca sızdırılan görüntülerde de A3 Energy Edition'ın estetiğini yansıtan bir LED halkalı çift kamera kurulumu yer almakta. Siyah ve Mor renk seçeneklerinin görüntülendiği cihazın aynı zamanda küresel pazarlarda Yeşil renk seçeneğine de sahip olması bekleniyor.

    Oppo A80 5G'nin görüntüleri, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    120 Hz yenileme hızına ve 1.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inçlik bir HD+ bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 6300 yonga seti ile donatılacak. Kamera tarafında ise arkada 50MP birincil sensöre eşlik eden derinlik sensörüne sahip 2MP ikincil lens bulunacak. Özçekimler içinse 8MP'lik bir ön kamera bizleri bekliyor.

    45W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 5.100mAh bataryadan güç alacak A80 5G, Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1'de çalışacak. Toz ve suya dayanıklılık için IP54 derecesine sahip olacak cihaz, son olarak rapora göre Avrupa'da 8GB/256GB varyantı için 249 € fiyat etiketine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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