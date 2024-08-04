Oppo A80 5G'nin görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

İşte Oppo A80 5G'nin beklenen özellikleri ve muhtemel fiyatı:
Rapora göre Oppo A80, yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen Oppo A3 Energy Edition'ın yeniden markalanmış versiyonu olabilir. Ayrıca sızdırılan görüntülerde de A3 Energy Edition'ın estetiğini yansıtan bir LED halkalı çift kamera kurulumu yer almakta. Siyah ve Mor renk seçeneklerinin görüntülendiği cihazın aynı zamanda küresel pazarlarda Yeşil renk seçeneğine de sahip olması bekleniyor.
45W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 5.100mAh bataryadan güç alacak A80 5G, Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1'de çalışacak. Toz ve suya dayanıklılık için IP54 derecesine sahip olacak cihaz, son olarak rapora göre Avrupa'da 8GB/256GB varyantı için 249 € fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.