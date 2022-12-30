Oppo, şimdi de akıllı telefonlar için kendi işlemcisini geliştiriyor

OPPO, telefonlar için kendi işlemcisini geliştiriyor
Bugün TSMC’ye yakın kaynaklardan biri, Oppo’nun şu anda akıllı telefonlar için bir uygulama işlemcisi geliştirdiğini ve işlemcinin ilk test aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Yeni işlemcinin teknik ayrıntıları bilinmiyor olsa da, TSMC’nin 4nm FinFet üretim teknolojisi ve harici bir 5G modem ile 2023’ün üçüncü çeyreğinde seri üretime gireceği belirtiliyor.
Günümüzde Apple başta olmak üzere, Huawei, Google ve Samsung, akıllı telefonlar için kendi özel işlemci tasarımlarını geliştiriyor. Bu alanda rakiplerinin ayak izini takip Oppo, gelecekte Qualcomm ve MediaTek işlemcileri rafa kaldırabilir.
Yeni sızıntı hakkında henüz Oppo cephesinden bir açıklama paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon devi, Çinli telekomünikasyon şirketi Hua ile küresel çapta bir çapraz lisans anlaşması imzaladığını duyurmuştu. 5G gibi iletişim patentlerini içeren bu anlaşma, Oppo'dan gelecek yeni yonga setini doğruluyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d