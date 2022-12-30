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    Oppo, şimdi de akıllı telefonlar için kendi işlemcisini geliştiriyor

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, şimdi de kendi işlemcisini geliştiriyor. Yeni işlemciden güç alacak ilk telefonlar, 2023 yılında piyasaya sürülebilir. İşte detaylar
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    Oppo, akıllı telefonlar için kendi işlemcisini geliştiriyor! Tam Boyutta Gör
    Android telefon pazarında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Bu yönde yatırımlarını sürdüren cihaz üreticileri, özellikle son zamanlarda kendi işlemci tasarımlarına yönelmeye başladı. Bu isimler arasından Marisilicon NPU (görüntüleme işlemcisi) ile başarılı işlere imza atan Oppo'nun, şimdi de akıllı telefonlar için yeni bir işlemci üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    OPPO, telefonlar için kendi işlemcisini geliştiriyor

    Bugün TSMC’ye yakın kaynaklardan biri, Oppo’nun şu anda akıllı telefonlar için bir uygulama işlemcisi geliştirdiğini ve işlemcinin ilk test aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Yeni işlemcinin teknik ayrıntıları bilinmiyor olsa da, TSMC’nin 4nm FinFet üretim teknolojisi ve harici bir 5G modem ile 2023’ün üçüncü çeyreğinde seri üretime gireceği belirtiliyor.

    Günümüzde Apple başta olmak üzere, Huawei, Google ve Samsung, akıllı telefonlar için kendi özel işlemci tasarımlarını geliştiriyor. Bu alanda rakiplerinin ayak izini takip Oppo, gelecekte Qualcomm ve MediaTek işlemcileri rafa kaldırabilir. 

    Yeni sızıntı hakkında henüz Oppo cephesinden bir açıklama paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon devi, Çinli telekomünikasyon şirketi Hua ile küresel çapta bir çapraz lisans anlaşması imzaladığını duyurmuştu. 5G gibi iletişim patentlerini içeren bu anlaşma, Oppo'dan gelecek yeni yonga setini doğruluyor olabilir. 

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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