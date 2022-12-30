Amiral gemisi Oppo Find X6 Pro’nun kamera özellikleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Find X serisiyle başarılı işlere imza atan Oppo, yakında yeni amiral gemisi Oppo Find X6 Pro'yu piyasaya sürecek. Daha önceki sızıntılar, yaklaşan akıllı telefonun üçlü bir kamera sensörü tasarımına sahip olağına işaret ediyordu. Şimdi Digital Chat Station, Oppo Find X6 Pro'ya eşlik edecek bu sensörlerin detaylarını paylaştı.

Oppo Find X6 Pro'nun kamera özellikleri detaylandı

Bildirilenlere göre Oppo Find X6 Pro, Xiaomi 12S Ultra'da karşımıza çıkan 1'' boyutlarında 50 MP Sony IMX989 ana kamera ile gelecek. Bu sensör f/1.8 diyafram açıklığına, 7P lense ve OIS desteğinin yanı sıra 23 mm odak uzaklığına sahip olacak. Akıllı telefona eşlik edecek diğer iki sensör ise 1/1.56” boyutlarında 50MP f/2.2 Sony IMX 890 (ultra geniş açılı)ve 3x zoom sunan f/2.6 Sony IMX766 veya Sony IMX890 (makro) olacak.

Oppo Find X6 Pro geliyor: İşte sızdırılan özellikleri 1 ay önce eklendi

Ayrıca Oppo Find X6 Pro'nun ön tarafta 32MP Sony IMX709 selfie kamerasından güç alması bekleniyor. Oppo Reno7 modelinde kullanılan bu kamera, keskin ve gerçekçi renkler ile olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Yakın zamanlı sızıntılara göre kutusundan Snapdragon 8 Gen 2 ve Android 13 işletim sistemiyle çıkacak Oppo Find X6 Pro'nun 2023 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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