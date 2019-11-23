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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo akıllı telefonları için kendi işlemcisini üretmeye başlayacak

    Oppo'nun akıllı telefonlarında Qualcomm'un işlemcilerini kullanmayı bırakmayı planladığı bildiriliyor. Çinli şirket akıllı telefonlarında kullanmak üzere kendi yonga setini hazırlıyor.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo akıllı telefonları için kendi işlemcisini üretmeye başlayacak
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    Samsung, Apple ve Huawei gibi büyük akıllı telefon üreticilerinin izini takip eden Oppo, gelecek yıl kendi mobil yonga setinin üretimine başlamayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel işlemci pazarındaki talebe yetişemiyor"

    Çinli şirket Qualcomm'un işlemcilerini kullanmayı bırakmayı ve gelecekteki akıllı telefonlarda kendi yonga setlerini kullanmayı hedefliyor.

    Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvurusu yapılan bir ticari markaya göre Oppo kendi işlemcisine Oppo M1 adını verecek.

    Oppo akıllı telefonları için kendi işlemcisini üretmeye başlayacak
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    MWC 2020'de duyurulabilir

    Şirkete yakın kaynaklar Oppo'nun yonga setini geliştirmek üzere daha önce Spreadtrum ve MediaTek'te görev yapmış mühendisleri bünyesine kattığını söyledi.

    Oppo'nun kendi yonga setiyle ilgili tüm detayları, önümüzdeki Şubat ayında düzenlenecek 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) açıklaması muhtemel görünüyor.



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    Sembroni 1 dk.
    Güncelleme gelir diye güvenip aldık. 7 ay geçti hala güncelleme gelmedi bu nedir ya?
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    Whippoorwill 4 sa.
    Xiaomi'de böyle başlamıştı ve sonrası puffff.



    Pinecone olayı ne oldu acaba?
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    intel7mix 5 sa.
    Açık kaynak kod olmazsa, custom rom olmucaksa hiç gerek yok.
    Yanıtla +1
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    SergeantMajorT 6 sa.
    MWC 2020’de değil mi?

    Yoksa biraz geç kaldık buna
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    Manhunt Three 6 sa.
    Sadece mobil için değil diye biliyorum.
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