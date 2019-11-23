Oppo akıllı telefonları için kendi işlemcisini üretmeye başlayacak

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Samsung, Apple ve Huawei gibi büyük akıllı telefon üreticilerinin izini takip eden Oppo, gelecek yıl kendi mobil yonga setinin üretimine başlamayı planlıyor.

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Çinli şirket Qualcomm'un işlemcilerini kullanmayı bırakmayı ve gelecekteki akıllı telefonlarda kendi yonga setlerini kullanmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvurusu yapılan bir ticari markaya göre Oppo kendi işlemcisine Oppo M1 adını verecek.

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MWC 2020'de duyurulabilir

Şirkete yakın kaynaklar Oppo'nun yonga setini geliştirmek üzere daha önce Spreadtrum ve MediaTek'te görev yapmış mühendisleri bünyesine kattığını söyledi.

Oppo'nun kendi yonga setiyle ilgili tüm detayları, önümüzdeki Şubat ayında düzenlenecek 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) açıklaması muhtemel görünüyor.