Oppo AR Glass 2021 gözlükleri tanıtıldı: İşte özellikleri

Akıllı telefon pazarının yanında sanal gerçeklik konusunda da önemli çalışmaları olan Çinli Oppo bugün yeni zengin gerçeklik gözlüğünü duyurdu. Oppo AR Glass 2021 tasarım anlamında standart bir gözlüğe yaklaşıyor.

Oppo AR Glass 2021 özellikleri

Oppo AR Glass 2021 zengin gerçeklik gözlükleri kablosuz olarak en az Snapdragon 865 yonga seti barındıran bir telefona bağlantı kurabiliyor. Böylece ilk nesle göre yüzde 75 civarında daha hafif bir kasaya sahip olmuş.

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Gözlük üzerinde iki adet balık gözü kamera, bir adet ToF derinlik sensörü ve bir RGB kamera yer alıyor. Bu sayede gerçek zamanlı yerel haritalama yapabilirken ayrıca 21 farklı el hareketini tanıyabiliyor.

Birdbath optik çözümü sayesinde cama 90 inçlik bir televizyon ekranı tecrübesi yaşatacak yansıtma yapılabiliyor. Ayrıca Oppo’nun Breeno sesli asistanı da gözlükte yerini alıyor. Henüz Oppo AR Glass 2021 için bir çıkış tarihi verilmedi ancak gelecek yıl gözlük için özel bir geliştirici programı başlayacak.

Bunun dışında Oppo CybeReal adı verilen bir zengin gerçeklik uygulaması daha tanıtıldı. GPS, WiFi, Bluetooth ve ağ verilerini toplayan bu uygulama yapay zeka kullanarak hassas konumlama yapmayı amaçlıyor. Uygulamanın kameranın baktığı noktaya göre santimetre seviyesinde ve 1 derecelik doğrulukla konum bulabiliyor. Bu uygulamada önümüzdeki dönemde kullanıma sunulacak.

https://www.engadget.com/oppo-x-2021-rollable-concept-phone-093038483.html

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