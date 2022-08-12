Oppo Band 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Çinli üretici Oppo uygun fiyatlı yeni bir akıllı bileklik çıkardı. Oppo Band 2 adı altında pazara giriş yapan model Mayıs sonunda piyasaya sürülen Xiaomi Mi Band 7 ile doğrudan rekabet edecek. Cihaz uzun pil ömrü, sayısız sağlık izleme özelliği ve daha fazlasıyla geliyor.

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Oppo Band 2, 402 x 256 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunan 1.57 inç boyutunda dikdörtgen AMOLED ekranla karşımıza çıktı. Akıllı bileklik 200'den fazla saat yüzü içeriyor. Ayrıca cihazın 100'ün üzerinde spor modunu desteklediğini de belirtelim.

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Manyetik şarj desteği

Oppo Band 2 gücünü Apollo 3.5 işlemcisinden alıyor. Buna 8 MB RAM ve 128 MB Nand depolama birimi eşlik ediyor. Akıllı bileklikte tek şarjla 14 güne kadar dayanabilen 200 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Cihaz manyetik şarj aletiyle birlikte sunuluyor.

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Akıllı bilekliğin diğer özelliklerini 7/24 kalp atış hızı izleme, uyku takibi, 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık, NFC modülü (isteğe bağlı), yerleşik GPS ve SpO2 sensörü olarak sıralayabiliriz. Oppo Band 2'nin standart versiyonu 35 dolar ve NFC'li sürümü 40 dolara satılacak.

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