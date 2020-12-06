Oppo çıkarılabilir kamera modülüne sahip telefon patenti aldı

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Akıllı telefon üreticileri ön kamerayı gizlemenin yollarını arıyor. Zira selfie kamerasını ekran üzerindeki çentik veya deliğe yerleştirmek pek hoş bir görüntü oluşturmuyor. Oppo bu sorunu sıra dışı bir yöntemle çözecek.

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Çinli şirketin planı arka kamera modülünü çıkarılabilir hale getirmek. Böylelikle selfie çekmek istediğinizde kamera ünitesini yerinden çıkarıp kendinize çevirmeniz yeterli gelecek.

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Lityum iyon pilden güç alacak

Oppo'nun patentlediği tasarımda çift kamera sensörü ve USB-C, NFC, WiFi ve Bluetooth seçenekleri var. Çıkarılabilir ünite lityum iyon pille çalışacak.

Patent başvurusunda kamera modüllerinin değiştirilip değiştirilemeyeceği belirtilmiyor. Eğer böyle bir imkan sunulursa kullanıcılar yeni bir telefon satın almadan cihazlarındaki kameraları yükseltme şansına sahip olacaklar.

Oppo'nun patentlediği bu çıkarılabilir kamera tasarımını, gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonlarında kullanıp kullanmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

https://www.engadget.com/oppo-removable-camera-module-phone-patent-204039471.html

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