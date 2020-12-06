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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo çıkarılabilir kamera modülüne sahip telefon patenti aldı

    Çinli teknoloji devi Oppo, göze hoş görünmeyen selfie kamerasını ortadan kaldırmanın yollarını arıyor. Şirket çıkarılabilir kamera modülüne sahip bir telefon tasarladı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo çıkarılabilir kamera modülüne sahip telefon patenti aldı
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    Akıllı telefon üreticileri ön kamerayı gizlemenin yollarını arıyor. Zira selfie kamerasını ekran üzerindeki çentik veya deliğe yerleştirmek pek hoş bir görüntü oluşturmuyor. Oppo bu sorunu sıra dışı bir yöntemle çözecek.

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    Çinli şirketin planı arka kamera modülünü çıkarılabilir hale getirmek. Böylelikle selfie çekmek istediğinizde kamera ünitesini yerinden çıkarıp kendinize çevirmeniz yeterli gelecek.

    Oppo çıkarılabilir kamera modülüne sahip telefon patenti aldı
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    Lityum iyon pilden güç alacak

    Oppo'nun patentlediği tasarımda çift kamera sensörü ve USB-C, NFC, WiFi ve Bluetooth seçenekleri var. Çıkarılabilir ünite lityum iyon pille çalışacak.

    Patent başvurusunda kamera modüllerinin değiştirilip değiştirilemeyeceği belirtilmiyor. Eğer böyle bir imkan sunulursa kullanıcılar yeni bir telefon satın almadan cihazlarındaki kameraları yükseltme şansına sahip olacaklar.

    Oppo'nun patentlediği bu çıkarılabilir kamera tasarımını, gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonlarında kullanıp kullanmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.



    https://www.engadget.com/oppo-removable-camera-module-phone-patent-204039471.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    lazloo (Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kamera ünütesini yerinden çıkartıp kendime çevirekmişim başka emriniz varmı bu çağda bu kafa aman ne buluş lan git.
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    RANCH SOS (Burak ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar iğrenç bir düşünce. Ergonomi ve pratiklikten uzak. Oysa teknoloji hayat kolaylaştırmaya doğru gitmesi gerekirken tasarım bazında telefonlar yok çıkarılabilir kamera devasa ekranlar vb eksi yöne gidiyor
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır ne patentler gördük. %1 i bile geçmedi hayata. Sadece cebimde dursun mantığıyla alınıp öylece bir köşede kaldı.
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    lazloo (Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Cm-rc1000 (Bayram Usta) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunları çok yıllar önce Nokia yapmıştı.. alttan takılan kamera.. kızak altı kamera vs vs
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    SKYFALL (Gökhan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Buna teknolojinin tikandigi durum deniyor. Bu cihazlarin uzerinde yapilabilcek baska bir yenilik yok cunku olmasi gereken seyleri cikardilar zaten baska ne olabilir? Su olsa guzel olur diyen birisi varsa ciksin soylesin tum yenilikler lanet olasi kamera uzerine kuruluyor kac mp olursa olsun o devasa buyuk goruntunun kullanilacagi yer canimizdan cok sevdigimiz instagram.
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    _FaCtS_ (ozan korkmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) SKYFALL
    senin için öyle, geniş düşün....



    stok foto stok video denen bişiy var. ufaklığın tüm arşivlik mediası mesela, ileride kalitesiz kalacakkar.



    şu an 4k TVim bile yokken 8k video çekebilmek isterim. stok video o yıllar bir sefer gelecek.



    108mp ibi resim yakaladım, yahu poster baskı mı alacaksın diyorlar sığ görüşler.



    o fotodan öyle bir yer cropladım ki, harika bir kare oldu, contrast kadraj pro ayarlamış gibi,, ama cropladıgım için 7mp ye düştü foto, başka makina ile çeksem pikseller görünürdü.. harika bir stok daha..



    vb..
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vivo' nun böyle bir modeli var idi hatta IFA' a sergilemiş prototipini. Hatta daha farklı, modülü ayrı bir cihaz olarak kullanabildiğiniz bir tasarım da mevcut. Claim' lerine bakmak lazım patenti bulup. Fikirde güzel oluyor da uygulamada işler değişebiliyor. Örneğin LG G5. Fikirde çok güzel tasarım ama uygulama berbat olunca cihazlar çatır çatır kırılıyordu...

    Vivo' nun Tasarımı:
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    Diğer bir tasarım (Louis Berger' e Ait imiş);
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    celik44 (hmt çlk) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lüzumsuz patentler serisinden
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) celik44
    İnovasyonu engellemek için patent trollüğü yapacaklar gibi veya gerçekten çıkacak. Etkinliklerden birinde prototip sergilenmişti diye hatırlıyorum.
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    th9 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    LG'de modülür filan denemişti ama yok oldu :)
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