Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu

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Samsung'un en pahalı amiral gemisi akıllı telefonu olan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark kamera testlerinde kötü bir grafik çizdi. Katlanabilir cihaz gösterdiği performansla akıllı telefon kameraları sıralamasında 41'inci oldu.

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DxOMark uzmanları akıllı telefonun genel kamera performansına sadece 109 puan verdi. Fotoğraf çekimiyle 108 puan alan Samsung Galaxy Z Fold 2, video performansı ile 102 puan, yakınlaştırma (zoom) yetenekleriyle ise 63 puan topladı.

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Samsung Türkiye fiyatı 19.999 TL olan katlanabilir telefon Xiaomi Mi 9 ve Google Pixel 4a gibi ucuz modellerden bile daha düşük puan aldı. Galaxy Z Fold 2'nin kamerasının en büyük dezavantajı detay konusunda başarısız olması.

Kameranın eksileri ve artıları

Ayrıca uzmanlar düşük ışık koşullarında gürültü, sorunlu otomatik odaklama ve yetersiz kalitede fotoğraflar gibi bazı eksikliklerden söz ediyorlar. Ayrıca amiral gemisinin kamerasının bazen renkleri bozduğu da belirtiliyor.

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Bununla birlikte Samsung Galaxy Z Fold 2'nin pozlama ve parlaklık, ultra geniş açılı lensin geniş görüş açısı, canlı renkler ve iyi beyaz dengesi gibi artılarının olduğunu da ekleyelim.

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-z-fold-2-camera-review-a-next-generation-pocket-folder/

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