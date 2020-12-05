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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu

    Samsung Türkiye fiyatı 19.999 TL olan katlanabilir Galaxy Z Fold 2'nin kamera performansı sınıfı geçemedi. DxOMark'ın mercek alına aldığı cihaz kamera testlerinde rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.
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    Cep Telefonları
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    Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu
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    Samsung'un en pahalı amiral gemisi akıllı telefonu olan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark kamera testlerinde kötü bir grafik çizdi. Katlanabilir cihaz gösterdiği performansla akıllı telefon kameraları sıralamasında 41'inci oldu.

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    DxOMark uzmanları akıllı telefonun genel kamera performansına sadece 109 puan verdi. Fotoğraf çekimiyle 108 puan alan Samsung Galaxy Z Fold 2, video performansı ile 102 puan, yakınlaştırma (zoom) yetenekleriyle ise 63 puan topladı.

    Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu
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    Samsung Türkiye fiyatı 19.999 TL olan katlanabilir telefon Xiaomi Mi 9 ve Google Pixel 4a gibi ucuz modellerden bile daha düşük puan aldı. Galaxy Z Fold 2'nin kamerasının en büyük dezavantajı detay konusunda başarısız olması.

    Kameranın eksileri ve artıları

    Ayrıca uzmanlar düşük ışık koşullarında gürültü, sorunlu otomatik odaklama ve yetersiz kalitede fotoğraflar gibi bazı eksikliklerden söz ediyorlar. Ayrıca amiral gemisinin kamerasının bazen renkleri bozduğu da belirtiliyor.

    Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu
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    Bununla birlikte Samsung Galaxy Z Fold 2'nin pozlama ve parlaklık, ultra geniş açılı lensin geniş görüş açısı, canlı renkler ve iyi beyaz dengesi gibi artılarının olduğunu da ekleyelim.



    https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-z-fold-2-camera-review-a-next-generation-pocket-folder/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çıktığından beri fold 2 kullanıyorum.işim gereği çok ihtiyacım olan bir konsepti katlanır ekran.

    Gerçekten bambaşka bi deneyim. İnanılmaz bir cihaz. Foto/video konusunda beni tatmin ediyor. Eşimin 11pro telefonuyla kıyasladığımda daha güzel geliyor. Tabi bir önceki telefonum note5 idi. Haliyle arada dağlar kadar fark vardı. Belki de bu yüzden bana çok iyi geliyordur.
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    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sıradan kullanıcı için gereksiz.. lise çağımızda motorola katlanır telefonlar çıkmıştı.. nedense nostalji gibi geldi..
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    Forumuser31 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynen yeğenim epıldan para almışlar ebil amarigan malı o yüzden samsunk almalıyız (!)
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu telefon pek kamera odaklı değil zaten o yüzden iyi şeyler beklemek yanlış.

    Geçenler de bu telefon 999$ idi ABD'de.
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    Whippoorwill 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    DxOMark ile ilgili klasik bir haberi niye Apple'a bağladınız ki şimdi? Apple ile ilgili benzer haberlerde de DxOMark'ın Apple'dan para almadığı için sonuçları kasten düşük tuttuğu yazılıyor.
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    palamutix 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dxo ve donanimhaber haber ne derse desin konu fotoğraf ve video ise samsung .tam s21 almayayım diyordum şuan almaya karar verdim
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    palamutix 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Onun için ipon alin demeye çalışıyor
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