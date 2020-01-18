Oppo’dan Ay temalı kamera tasarımı

Geçtiğimiz sene içerisinde başlayan arka kamera sayısındaki artışın 2020 yılında da devam edeceğini tahmin edebiliyoruz. Bu kameralar için ise çoğu firma kare veya dikdörtgen lens alanı içeren tasarım anlayışına yöneliyor. Bugün Oppo’nun aldığı bir patentte ise çok daha ilginç bir kamera tasarımı ortaya çıktı.

Ay’dan ilham alıyor

Alınan patentteki tasarımda Ay’ın evrelerinden ilham alındığını söyleyebiliriz. Üst tarafta bulunan dairenin etrafındaki halkaya sırasıyla led flaş ve üç arka kameranın dizildiğini görüyoruz. Kamera sensörlerinin farklı boyutlarla olmasıyla birlikte de oldukça ilginç bir tasarım oluşuyor.

Hatta işleri bir adım ileri atan firma, kullanılmadığı anda kameraların görünmez hale gelebildiğini de patent içerisinde belirtmiş. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Oppo’nun alt firması OnePlus kameralarını gizleyebilen bir model tanıtmıştı. Görünen o ki patentte ortaya çıkan bu model, kamera gizleme trendine Oppo’nun kendi yorumu olarak karşımıza çıkacak.

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Oppo Find X modeli dönemine göre oldukça ses getiren ve yenilikçi bir telefondu. Patentte ortaya çıkan telefonun ise Oppo Find X2 olarak raflara yerleşebileceği tahmin ediliyor. Bu ilginç tasarıma ek olarak, bildirim ışıkları konusunda da ilginç yeniliklerin olacağı da patentte aktarılanlar arasında.

https://news.mydrivers.com/1/668/668082.htm

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