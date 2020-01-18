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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo’dan Ay temalı kamera tasarımı

    Arka kamera sayısı arttıkça firmalar da farklı tasarımlarla karşımıza çıkıyorlar. Bunlardan en ilginci ise Oppo tarafından bugün alınan patentte görüldü. Yeni tasarım Ay'ın evrelerinden ilham alıyor.
    4 gün
    12,2b
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    8
    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Oppo’dan Ay temalı kamera tasarımı
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    Geçtiğimiz sene içerisinde başlayan arka kamera sayısındaki artışın 2020 yılında da devam edeceğini tahmin edebiliyoruz. Bu kameralar için ise çoğu firma kare veya dikdörtgen lens alanı içeren tasarım anlayışına yöneliyor. Bugün Oppo’nun aldığı bir patentte ise çok daha ilginç bir kamera tasarımı ortaya çıktı.

    Ay’dan ilham alıyor

    Alınan patentteki tasarımda Ay’ın evrelerinden ilham alındığını söyleyebiliriz. Üst tarafta bulunan dairenin etrafındaki halkaya sırasıyla led flaş ve üç arka kameranın dizildiğini görüyoruz. Kamera sensörlerinin farklı boyutlarla olmasıyla birlikte de oldukça ilginç bir tasarım oluşuyor.

    Oppo’dan Ay temalı kamera tasarımı
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    Hatta işleri bir adım ileri atan firma, kullanılmadığı anda kameraların görünmez hale gelebildiğini de patent içerisinde belirtmiş. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Oppo’nun alt firması OnePlus kameralarını gizleyebilen bir model tanıtmıştı. Görünen o ki patentte ortaya çıkan bu model, kamera gizleme trendine Oppo’nun kendi yorumu olarak karşımıza çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi"

    Oppo Find X modeli dönemine göre oldukça ses getiren ve yenilikçi bir telefondu. Patentte ortaya çıkan telefonun ise Oppo Find X2 olarak raflara yerleşebileceği tahmin ediliyor. Bu ilginç tasarıma ek olarak, bildirim ışıkları konusunda da ilginç yeniliklerin olacağı da patentte aktarılanlar arasında.



    https://news.mydrivers.com/1/668/668082.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Spider_hip 4 gün en beğenilen
    E yaratıcı olmuş en azından. Apple ve Samsung'unkiler kütük gibi duruyor.
    Yanıtla +25
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    PoseiGok61 4 gün
    Böyle farklı tasarımlar olmasa her telefon aynı gözükecek zaten...
    Yanıtla +20
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    celik44 4 gün
    İki göz bir burun şeklinde insan yüzü tasarımı da bekliyoruz
    Yanıtla +4
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    ERIKCI 4 gün
    çok güzel görünüyor
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    nick bırakmamışsınız lan 4 gün yeni yorumcu
    örümcek gözü gibi olmuş. iğrenç
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    Kuekuatsheu 4 gün
    Yaw bu oneplus gelsin turkiyeye yeter artik.
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    danlabilic 4 gün
    eskiden böyle şeyleri nokia yapardı :((((
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    celik44 4 gün
    İki göz bir burun şeklinde insan yüzü tasarımı da bekliyoruz
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    esmerbuyucu 4 gün
    Çok kameralı tasarımlar yeterince iticiyken
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    PoseiGok61 4 gün
    Böyle farklı tasarımlar olmasa her telefon aynı gözükecek zaten...
    Yanıtla +20
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    Spider_hip 4 gün en beğenilen
    E yaratıcı olmuş en azından. Apple ve Samsung'unkiler kütük gibi duruyor.
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