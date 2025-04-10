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    Honor’un yeni amiral gemisi GT Pro, güçlü özellikleriyle geliyor

    Honor, yakında tanıtılması beklenen GT Pro modeliyle üst segment kullanıcıları hedef alıyor. Cihaz Snapdragon 8 Elite işlemcisi, büyük batarya kapasitesi ve yüksek hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor

    Honor’un yeni amiral gemisi GT Pro, güçlü özellikleriyle geliyor Tam Boyutta Gör

    Honor, performans odaklı yeni amiral gemisi modeli GT Pro ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, cihazın bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Honor Power modelinin 15 Nisan’daki lansmanının hemen ardından GT Pro’ya dair detayların da paylaşılması muhtemel.

    Sızdırılan bilgilere göre, Honor GT Pro gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden alacak. Bu da cihazın üst segment performans sunacağını gösteriyor. 6.78 inç büyüklüğünde düz bir OLED ekranla gelmesi beklenen telefon, 1.5K çözünürlükle yüksek görsel kalite sunacak. Ekrana entegre edilen ultrasonik parmak izi sensörü ise hem hızlı hem de güvenli bir kilit açma deneyimi vadediyor.

    Batarya tarafında da dikkat çekici detaylar var. GT Pro'nun yaklaşık 6.000 mAh kapasiteli büyük bir silikon batarya taşıyacağı söyleniyor. Ayrıca 90W hızlı şarj desteğiyle gelecek olan cihaz, kısa sürede yüksek dolum oranlarına ulaşabilecek. Bu bilgi, Çin’de ortaya çıkan 3C sertifikasında da doğrulandı.

    Kamera konusunda da iddialı bir model bizi bekliyor. Ana kameranın 50 megapiksel olacağı konuşulurken, genel kullanıcı deneyiminin de gelişmiş çevresel detaylarla destekleneceği ifade ediliyor.

    Honor’un GT Pro ile hem fiyat-performans dengesini korumayı hem de üst seviye bir alternatif sunmayı hedeflediği anlaşılıyor. Cihazın resmi tanıtımı yaklaştıkça, daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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    M
    moffaka 1 gün önce

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