Asus Zenfone 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu

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Tayvanlı teknoloji devi Asus, merakla beklenen Zenfone 8 serisi akıllı telefonlarının lansman tarihini resmen açıkladı. Yeni modeller 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacak. Bu arada cihazlarla ilgili bazı ipuçları da ortaya çıkmış durumda.

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Şirketin resmi web sitesinde lanman etkinliği için geri sayım içeren bir sayfa da yayına alındı. Görünüşe bakılırsa Asus, çok güçlü ancak rakiplere kıyasla oldukça kompakt boyutta bir şey beklememiz gerektiğini ima ediyor.

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Zenfone 8 mini'nin de gelmesi bekleniyor

Zenfone 8 serisi, Android platformundaki en hızlı yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 888'den güç alacak. 12 Mayıs'ta tanıtılacak akıllı telefon sayısı hakkında herhangi bir bilgi yok. Söylentilere göre aralarında Zenfone 8 mini de olacak.

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_8_will_become_official_on_may_12_promised_to_be_compact_in_size-news-48820.php

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