Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus Zenfone 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu

    Asus, Zenfone 8 serisinin lansman tarihini resmen duyurdu. Şirket merakla beklenen yeni akıllı telefonlarını 12 Mayıs'ta gerçekleştireceği etkinlikte sahneye çıkaracak.
    26 Nisan 2021, 13:30 (Güncellendi, 14 sa.)
    865
    2
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Asus Zenfone 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Tayvanlı teknoloji devi Asus, merakla beklenen Zenfone 8 serisi akıllı telefonlarının lansman tarihini resmen açıkladı. Yeni modeller 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacak. Bu arada cihazlarla ilgili bazı ipuçları da ortaya çıkmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Nokia X50 geliyor: Beşli kamera, 120 Hz ekran ve Snapdragon 775G işlemci"

    Şirketin resmi web sitesinde lanman etkinliği için geri sayım içeren bir sayfa da yayına alındı. Görünüşe bakılırsa Asus, çok güçlü ancak rakiplere kıyasla oldukça kompakt boyutta bir şey beklememiz gerektiğini ima ediyor.

    Asus Zenfone 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Zenfone 8 mini'nin de gelmesi bekleniyor

    Zenfone 8 serisi, Android platformundaki en hızlı yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 888'den güç alacak. 12 Mayıs'ta tanıtılacak akıllı telefon sayısı hakkında herhangi bir bilgi yok. Söylentilere göre aralarında Zenfone 8 mini de olacak.



    https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_8_will_become_official_on_may_12_promised_to_be_compact_in_size-news-48820.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    selmand (SELMAN DİNÇ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede olmayan bir telefon markası asus neden haberi yapılıyor ki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sumerler19 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Asusdan yana hangi ürün aldıysam bozuldu. Çevremde kim asus kullanıyorsa memnun. Benle yıldızı barışmadı galiba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TGrdL 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mobil platform için satış sonrası hizmeti geçtim de verdiği sözü bile tutmayan ısrarla tutmak istemeyen ve bu yolda çok fazla ekmek yemesi gereken bir firmadır kendisi. gerçi ekmeği nereye yedikleri belli. iyi ki TR den çekildin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. iOS 14.5 çıktı: İşte yenilikler! 5 sa. Xbox Live Gold üyelerine Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 6 sa. Monster Notebook'tan da çip krizi ile ilgili açıklama geldi: Fiyatlar artabilir! 6 sa. Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü gecikecek 6 sa. Ortaya çıkan AMD 4700S işlemcisi Xbox Series X'in APU’su olabilir 7 sa. 2000'lerin tartışmalı filmi American Psycho'nun dizisi geliyor 7 sa. AMD sürücüyle RX 6000 serisinin oyun dışı güç tüketimini %72 düşürdü 8 sa. Android 12 yeni bir "göz koruma" özelliği sunacak 8 sa. Sevilen açık dünya rol yapma oyunu Dragon Quest Builders 2, Xbox Game Pass'e geliyor 9 sa. Apple ve Microsoft hisseleri de Binance’de listeleniyor 9 sa. Suzuki Swift Hibrit için nisan ayına özel fırsatlar 10 sa. PlayStation 5 özel oyunu Godfall, PlayStation 4'e geliyor 10 sa. Honor Play 20 tanıtıldı 10 sa. PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak 11 sa. Oppo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı TV serisi geliyor: Smart TV K9 11 sa. 2021 Volkswagen T7 Multivan'a ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı 12 sa. Huawei Band 6 Türkiye’de satışta: İşte özellikleri ve fiyatı 12 sa. Söylentiye göre Marvel, Kaptan Amerika 4 dışında Chris Evans'ın bulunduğu ayrı bir film daha yapıyor 13 sa. Ünlü rap sanatçısı Eminem NFT koleksiyonunu satışa sundu 13 sa. Volkswagen, Beetle tasarımını kopyalayan Çinli otomotiv şirketi Great Wall'a dava açabilir 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Asus Zenfone 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu Sonraki PlayStation, popüler oyun serileri dışında daha fazla yeni ve deneysel oyun yapmak istiyor 15 sa. Windows 10'un yeni güncellemesi ile "yüzen menüler" kullanıma sunulacak 15 sa. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı 16 sa. McDonald’s dondurma makineleri ilginç bir savaşa konu oldu 16 sa. Nokia X50 geliyor: Beşli kamera, 120 Hz ekran ve Snapdragon 775G işlemci 17 sa. Oscar 2021 kazananları belli oldu 1 gün AKSUNGUR SİHA, KGK-SİHA-82 atışında tam isabet elde etti 1 gün Pratt & Whitney: "Türklerin F-35 programından çıkarılması, motor maliyetlerini artıracak" 1 gün Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A01 Android 11 güncellemesi aldı 1 gün Xiaomi Mi A2 Lite'ın fişi çekildi 1 gün The Walking Dead'in final sezonunda Rick Grimes dönebilir 1 gün Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek 1 gün Logitech G502 Hero Oyuncu Faresi - İnceleme 1 gün ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu 1 gün Realme yeni ürünlerini 30 Nisan'da tanıtacak: İşte duyurulacak 7 cihaz 1 gün Seagate, Razer Chroma RGB destekli oyuncu sürücülerini satışa sundu 1 gün Akıllı telefon modeli Huawei Nova 8 Pro 4G tanıtıldı 1 gün Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme 4160 Euro’ya ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu 1 gün Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi 1 gün Ford, navigasyona entegre çalışan "akıllı far" sistemini test ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız