Oppo Pad Air 2 için tarih verildi: 23 Kasım'da geliyor

Oppo yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Şirket cihazın tanıtım tarihini resmen açıkladı. Oppo Pad Air 2 önümüzdeki hafta Oppo Reno 11 serisiyle birlikte duyurulacak. Çinli üretici sosyal medya hesabında lansmanın 23 Kasım'da yapılacağını açıklayan bir poster yayınlandı.
Tablet muhtemelen Ekim ayı başında tanıtılan OnePlus Pad Go'nun bir kopyası olacak. Mediatek Helio G99 yonga setini temel alması bekleniyor. Buna ek olarak 2408 x 1720 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 11.35 inç boyutunda LCD ekran taşıyacağına dair bilgiler var.
Neler sunacak?
Oppo Pad Air 2'nin 8 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihaz Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac kablosuz bağlantı seçeneklerinin yanı sıra USB-C portu ve dört hoparlör ile gelecek. Son olarak 33W hızlı şarj destekli 8.000 mAh'lik pil içereceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.