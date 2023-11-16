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Oppo yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Şirket cihazın tanıtım tarihini resmen açıkladı. Oppo Pad Air 2 önümüzdeki hafta Oppo Reno 11 serisiyle birlikte duyurulacak. Çinli üretici sosyal medya hesabında lansmanın 23 Kasım'da yapılacağını açıklayan bir poster yayınlandı.

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Tablet muhtemelen Ekim ayı başında tanıtılan OnePlus Pad Go'nun bir kopyası olacak. Mediatek Helio G99 yonga setini temel alması bekleniyor. Buna ek olarak 2408 x 1720 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 11.35 inç boyutunda LCD ekran taşıyacağına dair bilgiler var.

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Neler sunacak?

Oppo Pad Air 2'nin 8 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihaz Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac kablosuz bağlantı seçeneklerinin yanı sıra USB-C portu ve dört hoparlör ile gelecek. Son olarak 33W hızlı şarj destekli 8.000 mAh'lik pil içereceğini belirtelim.

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Oppo Pad Air 2 için tarih verildi: 23 Kasım'da geliyor