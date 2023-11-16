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    Anlık Bildirim

    Oppo Pad Air 2 için tarih verildi: 23 Kasım'da geliyor

    Oppo yeni tabletinin lansman tarihini resmen açıkladı. Çinli üretici Oppo Pad Air 2 isimli modeli önümüzdeki hafta Oppo Reno 11 serisiyle birlikte sahneye çıkaracak.

    Oppo Pad Air 2 için tarih verildi: 23 Kasım'da geliyor Tam Boyutta Gör

    Oppo yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Şirket cihazın tanıtım tarihini resmen açıkladı. Oppo Pad Air 2 önümüzdeki hafta Oppo Reno 11 serisiyle birlikte duyurulacak. Çinli üretici sosyal medya hesabında lansmanın 23 Kasım'da yapılacağını açıklayan bir poster yayınlandı.

    Tablet muhtemelen Ekim ayı başında tanıtılan OnePlus Pad Go'nun bir kopyası olacak. Mediatek Helio G99 yonga setini temel alması bekleniyor. Buna ek olarak 2408 x 1720 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 11.35 inç boyutunda LCD ekran taşıyacağına dair bilgiler var.

    Oppo Pad Air 2 için tarih verildi: 23 Kasım'da geliyor Tam Boyutta Gör

    Neler sunacak?

    Oppo Pad Air 2'nin 8 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihaz Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac kablosuz bağlantı seçeneklerinin yanı sıra USB-C portu ve dört hoparlör ile gelecek. Son olarak 33W hızlı şarj destekli 8.000 mAh'lik pil içereceğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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