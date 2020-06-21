Oppo Enco W11 TWS kulaklıkların özellikleri ve fiyatı belli oldu

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Oppo Enco W11 kulaklıklarını 25 Haziran'da piyasaya sürecek. Şirket, bu ayın ilk günlerinde yeni kulaklığın yakın bir zamanda geleceğini duyurmuştu ancak başka bir bilgi vermemişti. Şimdi ise Flipkart, kulaklığa dair birçok özelliği kullanıcılara sundu. Kulaklığın temel özellikleri arasında Bluetooth v5.0 desteği, dokunmatik kontroller ve IP55 toz ve su direnci yer alıyor. Renk seçeneği olarak şimdilik sadece beyaz bulunuyor.

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Çıkan sızıntılara göre Enco W11 TWS'nin fiyatı 39 dolar olacak.

Oppo Enco W11 TWS özellikleri

Oppo'nun yeni TWS kulaklıklarında AAC codec desteğine sahip 8mm dinamik sürücüler bulunuyor. Enco W11 ayrıca Bluetooth v5.0 ve IP54 su ve toz geçirmezlik derecesine sahip. Şirket, kulaklıkların "daha az gecikme" ve daha "sabit bağlantı" sağladığını söylüyor.

Kulaklığın dokunmatik kontrol özelliği kullanıcıların; şarkı başlatmasını, duraklatmasını ve değiştirmesini, çağrıları seçmesini ve sonlandırmasını, Google Asistan'ı aktifleştirmesini ve ses seviyesini ayarlamasını sağlar. Kullanıcı bağlı cihazın 10 metre içine girdiğinde Bluetooth bağlantısını otomatik olarak etkinleştirir.

Enco W11, tek şarjla 20 saatlik pil ömrü sunuyor. Ayrıca, beş dakikalık şarjla bir saatlik oynatma sağlayabilecek.

https://www.gizmochina.com/2020/06/20/oppo-enco-w11-tws-launch-india-june-25-%E2%82%B92999/

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