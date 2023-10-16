Oppo Find N3'ün bir özelliği daha belli oldu: Artık daha güvenli

Oppo Find N3'ün bir özelliği daha belli oldu
Oppo, bugün paylaştığı teaser görüntüsünde Find N3'ün bir özelliğini daha doğruladı. Buna göre yaklaşmakta olan katlanabilir telefon, resmen bağımsız bir güvenlik çipiyle tanıtılacak. Bu çipin detaylı ayrıntıları henüz paylaşılmamış olsa da, kullanıcıların basit bir tuşa basarak "İzole Ada" olarak adlandırılan güvenlik bölümüne erişebileceği belirtiliyor. Bu bölümde ise daha fazla güvenlik ve gizlilik yükseltmeleri sunulacak. İşte Oppo tarafından paylaşılan video:
Oppo Find N3 özellikler
Mevcut raporlara göre Oppo Find N3'ün iki versiyonda tanıtılması bekleniyor. Bunlar standart ve koleksiyon sürümleri olacak. Telefonun iç bölümünde 2K çözünürlük sunan 7,82 inç AMOLED ekran, kapak bölümünde ise FHD+ çözünürlük sunan 6,31 inç AMOLED ekran bulunacak. Ayrıca her iki panelin 120Hz yenileme hızı sunacağını belirtelim.
Find N3'ün gücünü 16GB LPDDR5x RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alması bekleniyor. Kamera bölümünde ise, 32MP ön kamera, 20MP dahili kamera, arka bölümde 48MP OIS'li birincil, 48MP Ultra geniş ve 64MP telefoto sensörleri bulunacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, 67W kablolu, 50W kablosuz şarj destekli 4.8000mAh pil paketi ve Android 14 yer alıyor. Ek olarak Koleksiyon sürümünün 24GB LPDDR5x RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanı sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.