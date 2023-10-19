Oppo Find N3 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N3 modelini resmen duyurdu. Peki markanın küresel pazarda satışa çıkacak ilk katlanabilir telefonu neler sunuyor? İşte Oppo Find N3 özellikleri ve fiyatı..

Şimdiye kadarki en güçlüsü

Bildiğiniz gibi Oppo Find N serisi, rakiplerinden farklı olarak daha kısa, kitap tarzı bir tasarımla karşımıza çıktı. Oppo Find N3 ise, selefinin tasarım hatlarını korurken, çerçeve ve dayanıklılık konusunda önemli yükseltmeler sunuyor. Akıllı telefon, zirkonyum bazlı sıvı metal ve uçak sınıfı çelikten oluşan üçüncü nesil Flexion menteşeye sahip. Tasarımsal anlamda Vivo X Fold2'ye epey benziyor. Telefonun diğer özelliklerinde Vivo X Fold2'nin esintilerini görüyoruz.

Katlama bölümünde ise yapısal dayanıklılık için karbon fiber destek plakaları kullanılmış. Böylece bükülmelere karşı yüzde 36 daha dayanıklı. Telefonun dış bölümünde 2484x116 piksel çözünürlük ve 10-120Hz dinamik yenileme hızı sunan 6,31 inç AMOLED ekran mevcut. Aynı zamanda bu ekran, 20:9 en-boy oranına sahip ve 2.800 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör İç tarafta ise 1-120Hz yenileme hızı ve 2440x2286 piksel çözünürlük sunan 7,82 inç boyutlarında OLED panel konumlandırılmış. Aynı zamanda Oppo, bu ekranda da 2.800 nit parlaklığı korumayı başarmış.

Oppo Find N3, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. Bu kuruluma ise 67W SuperVOOC şarj destekli 4.805mAh pil paketi eşlik ediyor. Böylelikle, 42 dakikada 0'dan 100'e tam şarj olanağı sunulmuş. Kamera bölümünde ise önemli bir yükseltme söz konusu.

Find N3'ün iç bölümünde 20MP, kapak ekranında ise 32MP olmak üzere Hasselblad imzalı iki selfie kamerası bulunuyor. Kamera adasında ise, Sony'nin 1/1,43" boyutlarında yeni 48MP LYTIA-T808 "piksel yığınlı" sensörü tercih edilmiş. Böylelikle birincil kamera, daha iyi ışık hassasiyeti ve yeniden tasarlanmış bir piksel mimarisi sunuyor.

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Yardımcı sensörler ise, 48MP ultra geniş (1/2" 14mm f/2,2) ve 64MP telefoto (1/2", f/2,6). Bu kamera, 6x veya 145 mm'ye kadar hibrit yakınlaştırmaya olanak tanıyor. Oppo Find N3'ün diğer özellikleri arasında, gelişmiş çoklu görev özellikleri, Android 13 tabanlı ColorOS 13.2, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, stereo hoparlörlerler, 5G ve NFC desteği yer alıyor.

Oppo Find N3 fiyatı ve renk seçenekleri

Oppo Find N3 dört renk ve iki arka kapak seçeneğiyle geliyor. Bunlar arasından Siyah ve Kırmızı seçenekler deri arka panele sahipken, Yeşil ve Altın renginde mat cam bulunuyor. Oppo Find N3, yalnızca 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneğinde 1.650 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına ulaşacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

Oppo Find N3 özellikleri

Dış ekran : 6.31 inç, 1116 x 2484, Dynamic AMOLED, 1-120Hz

: 6.31 inç, 1116 x 2484, Dynamic AMOLED, 1-120Hz İç ekran : 7.82 inç, 2440x2286 piksel, Dynamic AMOLED, 1-120Hz

: 7.82 inç, 2440x2286 piksel, Dynamic AMOLED, 1-120Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Depolama : 512GB

: 512GB Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Ana kamera : 48 MP birincil (f/1,7, 1/1,43", çift piksel PDAF, OIS), 64MP telefoto (f/2,6, 1/2" PDAF, OIS, 3x zoom), 48MP geniş açı (f/2,2, 1/2" PDAF)

: 48 MP birincil (f/1,7, 1/1,43", çift piksel PDAF, OIS), 64MP telefoto (f/2,6, 1/2" PDAF, OIS, 3x zoom), 48MP geniş açı (f/2,2, 1/2" PDAF) Ön kamera : 20MP +32MP

: 20MP +32MP Batarya : 4.805 mAh

: 4.805 mAh Boyut : 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (kapalı), 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (açık)

: 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (kapalı), 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (açık) Ağırlık : 239 g

: 239 g Diğer: Parmak izi (yana monteli), 5G, Type C, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

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Oppo Find N3 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı