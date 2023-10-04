Oppo Find N3'ün özellikleri ve tasarımı sızdırıldı
Paylaşılan rapora göre Oppo Find N3, iç yüzünde 2268x2440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 7,82 inç OLED ekranla geliyor. Telefonun kapak ekranı ise 6,3 inç boyutlarında 2484x1116 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Bu kuruluma ise, 16 GB RAM'a kadar RAM ve 1TB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti eşlik edecek.
Paylaşılan görüntülere göre Oppo Find N3, metal alaşımlı yapı ve ince ekran çerçeveleri ile karşımıza çıkacak. Bu noktada cihazın sağ bölümünde sessize alma tuşu bulunurken, USB-C bağlantı noktası olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sızıntı, cihazın üst bölümünü bizlere gösteriyor. Daha önce Oppo Find N3 için Ağustos ayına işaret edilmişti. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.