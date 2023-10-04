Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Oppo, şimdilerde yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N3 Flip'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi akıllı telefon hakkında bugüne kadar birçok sızıntı duyduk. Öyle ki NBTC ve TKDN sitelerinde doğrulanmıştı. Bugün ise Oppo Find N3 Flip'in özellikleri ve tasarımı sızdırıldı.

Oppo Find N3'ün özellikleri ve tasarımı sızdırıldı

Paylaşılan rapora göre Oppo Find N3, iç yüzünde 2268x2440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 7,82 inç OLED ekranla geliyor. Telefonun kapak ekranı ise 6,3 inç boyutlarında 2484x1116 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Bu kuruluma ise, 16 GB RAM'a kadar RAM ve 1TB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonun, kamera bölümünde 48MP birincil, 48 MP geniş açı ve 3x yakınlaştırma sunan 64MP telefoto sensörlerine sahip olacağı belirtiliyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP ve 20MP olmak üzere ikili bir kamera kurulumu bulunacak. Kutusundan ise Android 13 işletim sistemi ile çıkacak telefonun 100W şarj destekli 4.805mAh pil paketi ile tanıtılması bekleniyor.

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Paylaşılan görüntülere göre Oppo Find N3, metal alaşımlı yapı ve ince ekran çerçeveleri ile karşımıza çıkacak. Bu noktada cihazın sağ bölümünde sessize alma tuşu bulunurken, USB-C bağlantı noktası olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sızıntı, cihazın üst bölümünü bizlere gösteriyor. Daha önce Oppo Find N3 için Ağustos ayına işaret edilmişti. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

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