Oppo Find X2, 50W kablosuz şarj teknolojisi ile gelebilir

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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Find X2 amiral gemisini 2020'nin ilk çeyreğinde tanıtacak. Oppo Find X2'nin tüm rakipleri için çıtayı yükseltecek en son teknolojilerle gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "6.4 inç ekran ve dört arka kameraya sahip Oppo A91 tanıtıldı"

Daha önceki raporlar cihazın Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilmiş 5G özellikli bir akıllı telefon olacağını ortaya koydu.

Ayrıca telefonda kullanılacak ekranın daha yüksek çözünürlüğe, tazeleme oranına, daha iyi renklere ve daha geniş dinamik aralığa sahip olacağı belirtiliyor.

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Kablosuz şarjda devrim yapabilir

Yeni bir sızıntı, cihazın 50W kablosuz şarj teknolojisi ile piyasaya sürülebileceğini ortaya koydu. Eğer bu gerçekleşirse cihaz sektörde bir devrim yapmış olacak.

Oppo’nun mevcut 30W VOOC kablosuz şarj teknolojisi 4.000 mAh pili 80 dakika içerisinde tamamen doldurabiliyor. Yeni 50W kablosuz şarj bu süreyi kesinlikle bir saatin altına indirecek.

https://www.gsmarena.com/oppo_find_x2_to_feature_50w_wireless_charging-news-40673.php