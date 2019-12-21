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    Oppo Find X2, 50W kablosuz şarj teknolojisi ile gelebilir

    Oppo'nun önümüzdeki yıl piyasaya süreceği amiral gemisi telefonu ile ilgili detaylar netleşiyor. Find X2'nin 50W kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağı bildirildi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Find X2, 50W kablosuz şarj teknolojisi ile gelebilir
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Find X2 amiral gemisini 2020'nin ilk çeyreğinde tanıtacak. Oppo Find X2'nin tüm rakipleri için çıtayı yükseltecek en son teknolojilerle gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "6.4 inç ekran ve dört arka kameraya sahip Oppo A91 tanıtıldı"

    Daha önceki raporlar cihazın Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilmiş 5G özellikli bir akıllı telefon olacağını ortaya koydu.

    Ayrıca telefonda kullanılacak ekranın daha yüksek çözünürlüğe, tazeleme oranına, daha iyi renklere ve daha geniş dinamik aralığa sahip olacağı belirtiliyor.

    Oppo Find X2, 50W kablosuz şarj teknolojisi ile gelebilir
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    Kablosuz şarjda devrim yapabilir

    Yeni bir sızıntı, cihazın 50W kablosuz şarj teknolojisi ile piyasaya sürülebileceğini ortaya koydu. Eğer bu gerçekleşirse cihaz sektörde bir devrim yapmış olacak.

    Oppo’nun mevcut 30W VOOC kablosuz şarj teknolojisi 4.000 mAh pili 80 dakika içerisinde tamamen doldurabiliyor. Yeni 50W kablosuz şarj bu süreyi kesinlikle bir saatin altına indirecek.



    https://www.gsmarena.com/oppo_find_x2_to_feature_50w_wireless_charging-news-40673.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    huge_marv 54 dk.
    Oppo Çin'e özel ürettiği telefon versiyonlarını da Çin dışına sunmadığı sürece hep bir adım geride kalacak. Firmalar, Snapdragon 855 ve 855+ kullanan telefonları vitrinlerine koyarken Oppo bunları sadece Çin pazarına sürüyor. Çin dışına da alt versiyon işlemcili telefonlarını yüksek fiyatlara sürerek kullanıcıların onu tercih etmesini bekliyor.. Buna örnek olarak reno ace modeli ve reno2 ve reno2 z modellerini gösterebiliriz. Stratejilerini böyle devam ettirirlerse hep ikinci planda kalacaklar, yazık. Halbuki mobil dünyasında kullanılan patent sayıları azımsanamayacak kadar çok.
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