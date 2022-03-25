Oppo Find X5 Pro için özel hidrojel kılıf

Günümüzde mobil yonga setleri verimliliğe odaklanıyor olsa da uzun ve yoğun kullanım sürelerinde sıcaklıklar ister istemez artıyor. Farklı ekipmanlarla bu sıcaklığı düşürmek mümkün. Oppo da farklı bir çözüm geliştirdi.
Oppo Ice-Skin soğutucu kılıf
Oppo Find X5 Pro amiral gemisi için geliştirilen Ice-Skin kılıf aksesuarı doğal bir soğutucu görevi görüyor. Wuhan Üniversitesi tarafından geliştirilen özel bir hidrojel katman gövdenin sıcaklığını 2-3 derece daha düşürebiliyor.
Normalde hidrojel katmanlar havadaki nemi emdikten sonra buharlaşma yoluyla bırakır ve kısa süreli bir soğutma sağlar. Araştırmacılar hidrojeli modifiye ederek nemi sürekli emmesini ve böylece bir soğutma döngüsü oluşturmasını sağlamış.
Oppo Find 5 Pro zaten gelişmiş bir soğutma sistemine sahipti ve 10-12 derece arasında soğutabiliyordu. Kılıf ile birlikte ortalama olarak 15 derece civarında bir soğutma elde edilecek. Bu da uzun oyun sürelerinde rahatlık sağlayacak. Oppo Ice-Skin kılıfı Çin’de Oppo Find 5 Pro modelini ön sipariş verenlere kutu içerisinde gönderiliyor. Global çıkış ile ilgili bilgi verilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"