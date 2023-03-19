Şimdilerde Find X6 serisini piyasaya sürmeye hazırlanan Oppo, seriyi 21 Mart'ta piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda ise Tipster Evan Blass tarafından serinin renderları Twitter'da ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseller sayesinde renk seçeneklerinin de ortaya çıktığı serinin beklenen özelliklerini gelin beraber inceleyelim.

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İşte Oppo Find X6 serisinin beklenen özellikleri:

Oppo Find X6, Dimensity 9200 yonga setinden güç alacak. 80W şarj destekli 4800mAh batarya ile gelmesi beklenen cihazın arka tarafında Sony IMX890 + Samsung JN1 + Sony IMX890 sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulanacak. Ön tarafta ise 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,74 inç 1,5K AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca cihaz, Starry Sky Black, Feiquan Green ve Snowy Mountain Gold renklerinde piyasaya sürülecek.

Oppo Find X6 Pro ise Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. Cihazın arka tarafında ise 1 inçlik Sony IMX989 ana sensörün eşlik ettiği biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak ve her kamera 50MP olacak. Ayrıca cihaz, turuncu ve beyazdan oluşan çift tonlu bir renk seçeneğiyle birlikte yeşil ve siyah renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olacak Oppo Find X6 Pro, 2MP Sony IMX709 selfie kamerasına sahip olacak. 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,8 inç AMOLED ekrana sahip olacak cihaz ayrıca suya ve toza dayanıklılık için bir IP68 sertifikasına sahip olacak.

Söylentilere göre Find X6 Pro, 2500 nit'lik en yüksek parlaklıkla herhangi bir telefondaki en parlak ekrana sahip olacak. Ayrıca 21 Mart'ta tanıtılacak her iki cihaz da Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile kutudan çıkacak.

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Oppo Find X6 serisinin görselleri ve renk seçenekleri sızıdırıldı