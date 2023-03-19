Oppo Find X6 serisinin görselleri ve renk seçenekleri sızıdırıldı

Oppo Find X6, Dimensity 9200 yonga setinden güç alacak. 80W şarj destekli 4800mAh batarya ile gelmesi beklenen cihazın arka tarafında Sony IMX890 + Samsung JN1 + Sony IMX890 sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulanacak. Ön tarafta ise 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,74 inç 1,5K AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca cihaz, Starry Sky Black, Feiquan Green ve Snowy Mountain Gold renklerinde piyasaya sürülecek.
Söylentilere göre Find X6 Pro, 2500 nit'lik en yüksek parlaklıkla herhangi bir telefondaki en parlak ekrana sahip olacak. Ayrıca 21 Mart'ta tanıtılacak her iki cihaz da Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile kutudan çıkacak.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)