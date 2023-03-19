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    Oppo Find X6 serisinin görselleri ve renk seçenekleri sızıdırıldı

    21 Mart'ta piyasaya sürülecek Oppo'nun yeni serisi Find X6'nın yakın bir zamanda renderları ve renk seçenekleri sızdırıldı. İşte Find X6 ve Find X6 Pro'dan oluşan serinin detayları:
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    Oppo Find X6 serisinin görselleri ve renk seçenekleri sızıdırıldı
    Şimdilerde Find X6 serisini piyasaya sürmeye hazırlanan Oppo, seriyi 21 Mart'ta piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda ise Tipster Evan Blass tarafından serinin renderları Twitter'da ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseller sayesinde renk seçeneklerinin de ortaya çıktığı serinin  beklenen özelliklerini gelin beraber inceleyelim.

    İşte Oppo Find X6 serisinin beklenen özellikleri:

    Oppo Find X6Dimensity 9200 yonga setinden güç alacak. 80W şarj destekli 4800mAh batarya ile gelmesi beklenen cihazın arka tarafında Sony IMX890 + Samsung JN1 + Sony IMX890 sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulanacak. Ön tarafta ise 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,74 inç 1,5K AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca cihaz, Starry Sky Black, Feiquan Green ve Snowy Mountain Gold renklerinde piyasaya sürülecek.

    Oppo Find X6 serisinin görselleri ve renk seçenekleri sızıdırıldı
    Oppo Find X6 Pro ise Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. Cihazın arka tarafında ise 1 inçlik Sony IMX989 ana sensörün eşlik ettiği biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak ve her kamera 50MP olacak. Ayrıca cihaz, turuncu ve beyazdan oluşan çift tonlu bir renk seçeneğiyle birlikte yeşil ve siyah renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.
    Oppo Find X6 serisinin görselleri ve renk seçenekleri sızıdırıldı Tam Boyutta Gör
    100W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olacak Oppo Find X6 Pro, 2MP Sony IMX709 selfie kamerasına sahip olacak. 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,8 inç AMOLED ekrana sahip olacak cihaz ayrıca suya ve toza dayanıklılık için bir IP68 sertifikasına sahip olacak.

    Söylentilere göre Find X6 Pro, 2500 nit'lik en yüksek parlaklıkla herhangi bir telefondaki en parlak ekrana sahip olacak. Ayrıca 21 Mart'ta tanıtılacak her iki cihaz da Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile kutudan çıkacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 10 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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