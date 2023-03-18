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    Anlık Bildirim

    Vivo'nun ilk dikey katlanabilir telefonu Vivo X Flip, Geekbench'te listelendi

    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün yeni rakibi Vivo X Flip, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi. İşte Vivo'nun ilk dikey katlanabilir telefonunun detayları:      
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    Vivo X Flip, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Vivo, şimdilerde ilk dikey katlanabilir telefonu Vivo X Flip üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise Samsung Galaxy Z Flip 4'ün yeni rakibi olması beklenen cihaz, Geekbench'te V2256A model numarasıyla listelendi. Tekli çekirdek testinde 1695 skorunu elde eden cihaz, çoklu çekirdek testinde 4338 skorunu elde etti.

    İşte Vivo X Flip'in beklenen özellikleri:

    Vivo X Flip, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak Vivo X Flip12 GB RAM'e sahip olacak. 6.8 inç FullHD+ 120Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, 44W hızlı şarj destekli 4.400 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca mevcut katlanabilir cihazlara kıyasla 682 piksel genişliğinde daha büyük bir kapak ekranına ev sahipliği yapacak cihazın 50MP Sony IMX 866 birincil ve 12MP Sony IMX 663 geniş açı kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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