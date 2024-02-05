Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Oppo, amiral gemisi Find X7 serisini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Kaçıranlar için seriye ait Find X7 ve X7 Ultra, rekabetçi fiyatı ve yenilikçi özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi her iki model, kendi bölgesinde 1 milyon ön siparişe ulaştı.

Oppo Find X7 ve X7 Ultra 1 milyon ön siparişe ulaştı

Geçtiğimiz saatlerde Oppo, yeni akıllı telefonları Oppo Find X7 ve X7 Ultra'nın 1 milyon ön sipariş sayısına ulaştığını duyurdu. Üstelik bu sayının yalnızca Çin pazarını kapsadığını belirtelim. Telefonların toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının ise miktarı henüz açıklanmadı. Ancak pazara iddialı bir giriş yaptığını söylemek doğru olur.

Oppo Find X7 ve X7 Ultra neler sunuyor?

Kaçıranlar için Oppo Find X7 ve X7 Ultra, sırasıyla MediaTek Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 platformlarından güç alıyor. Her iki modelin ön yüzüne 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık sunan LTPO OLOD ekran eşlik ediyor. Bu aşamada standart model 1264 x 2780 piksel, Ultra ise 1440 x 3168 piksel çözünürlüğe sahip.

Tam Boyutta Gör Oppo Find X7 serisindeki en büyük yükseltme ise kamera bölümünde. Standart model, OIS destekli f/1.6 50MP birincil, 3x yakınlaştırma ve OIS'li 64MP f2,6 periskop telefoto ve 50MP f/2.0 ultra geniş açı sensörlerine sahip.

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Ultra sürümünde ise, 50 MP (OIS, f/1,8, çok yönlü PDAF, Lazer AF) birincil, 50MP (f/2,6, OIS, 2,8x zoom, çok yönlü PDAF, 1/1,56'') periskop telefoto, 50MP (f/4,3, 6x zoom, Çift Piksel PDAF, OIS) periskop telefoto ve 50MP (f/2,0,PDAF) ultra geniş sensörler bulunuyor. Ayrıca Find X7 serisi, Android 14, 5000 mAh pil ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Akıllı telefonlar global çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Lansman fiyatları ise şu şekilde;

Oppo Find X7 256GB+12GB RAM: 520 Euro

Oppo Find X7 Ultra 256GB+12GB RAM: 770 Euro

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Oppo Find X7 serisi ön sipariş rekoru kırdı