Oppo Find X7 serisi ön sipariş rekoru kırdı

- Oppo Find X7 ve X7 Ultra 1 milyon ön siparişe ulaştı
- Oppo Find X7 ve X7 Ultra neler sunuyor?
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Oppo Find X7 ve X7 Ultra 1 milyon ön siparişe ulaştı
Geçtiğimiz saatlerde Oppo, yeni akıllı telefonları Oppo Find X7 ve X7 Ultra'nın 1 milyon ön sipariş sayısına ulaştığını duyurdu. Üstelik bu sayının yalnızca Çin pazarını kapsadığını belirtelim. Telefonların toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının ise miktarı henüz açıklanmadı. Ancak pazara iddialı bir giriş yaptığını söylemek doğru olur.
Oppo Find X7 ve X7 Ultra neler sunuyor?
Kaçıranlar için Oppo Find X7 ve X7 Ultra, sırasıyla MediaTek Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 platformlarından güç alıyor. Her iki modelin ön yüzüne 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık sunan LTPO OLOD ekran eşlik ediyor. Bu aşamada standart model 1264 x 2780 piksel, Ultra ise 1440 x 3168 piksel çözünürlüğe sahip.
Ultra sürümünde ise, 50 MP (OIS, f/1,8, çok yönlü PDAF, Lazer AF) birincil, 50MP (f/2,6, OIS, 2,8x zoom, çok yönlü PDAF, 1/1,56'') periskop telefoto, 50MP (f/4,3, 6x zoom, Çift Piksel PDAF, OIS) periskop telefoto ve 50MP (f/2,0,PDAF) ultra geniş sensörler bulunuyor. Ayrıca Find X7 serisi, Android 14, 5000 mAh pil ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Akıllı telefonlar global çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Lansman fiyatları ise şu şekilde;
- Oppo Find X7 256GB+12GB RAM: 520 Euro
- Oppo Find X7 Ultra 256GB+12GB RAM: 770 Euro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.