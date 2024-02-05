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    Oppo Find X7 serisi ön sipariş rekoru kırdı

    Oppo'nun yeni amiral gemisi telefonları Oppo Find X7 ve X7 Ultra, ön siparişe açıldığı ilk dönemde büyük ilgi gördü. Her iki model kendi pazarında rekor kırdı. İşte detaylar
    Oppo Find X7 serisi ön sipariş rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Oppo, amiral gemisi Find X7 serisini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Kaçıranlar için seriye ait Find X7 ve X7 Ultra, rekabetçi fiyatı ve yenilikçi özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi her iki model, kendi bölgesinde 1 milyon ön siparişe ulaştı.

    Oppo Find X7 ve X7 Ultra 1 milyon ön siparişe ulaştı

    Geçtiğimiz saatlerde Oppo, yeni akıllı telefonları Oppo Find X7 ve X7 Ultra'nın 1 milyon ön sipariş sayısına ulaştığını duyurdu. Üstelik bu sayının yalnızca Çin pazarını kapsadığını belirtelim. Telefonların toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının ise miktarı henüz açıklanmadı. Ancak pazara iddialı bir giriş yaptığını söylemek doğru olur.

    Oppo Find X7 ve X7 Ultra neler sunuyor?

    Kaçıranlar için Oppo Find X7 ve X7 Ultra, sırasıyla MediaTek Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 platformlarından güç alıyor. Her iki modelin ön yüzüne 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık sunan LTPO OLOD ekran eşlik ediyor. Bu aşamada standart model 1264 x 2780 piksel, Ultra ise 1440 x 3168 piksel çözünürlüğe sahip.

    Oppo Find X7 serisi ön sipariş rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X7 serisindeki en büyük yükseltme ise kamera bölümünde. Standart model, OIS destekli f/1.6 50MP birincil, 3x yakınlaştırma ve OIS'li 64MP f2,6 periskop telefoto ve 50MP f/2.0 ultra geniş açı sensörlerine sahip. 

    Ultra sürümünde ise, 50 MP (OIS, f/1,8, çok yönlü PDAF, Lazer AF) birincil, 50MP (f/2,6, OIS, 2,8x zoom, çok yönlü PDAF, 1/1,56'') periskop telefoto, 50MP (f/4,3, 6x zoom, Çift Piksel PDAF, OIS) periskop telefoto ve 50MP (f/2,0,PDAF) ultra geniş sensörler bulunuyor. Ayrıca Find X7 serisi, Android 14, 5000 mAh pil ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Akıllı telefonlar global çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Lansman fiyatları ise şu şekilde;

    • Oppo Find X7 256GB+12GB RAM: 520 Euro
    • Oppo Find X7 Ultra 256GB+12GB RAM: 770 Euro
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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