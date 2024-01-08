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    Oppo Find X7 Ultra: Dünyanın ilk çift periskop kameralı telefonu

    Oppo, yeni amiral gemisi telefonu Find X7 Ultra'yı tanıttı. Oppo Find X7 Ultra, Dünyanın ilk çift periskop telefoto kameralı, aynı zamanda 1 inç Sony LYT-900 sensörlü akıllı telefonu.
    Oppo Find X7 Ultra tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X7 Ultra, 2024’ün en iyi kameralı telefonları arasında olabilir. Oppo’nun kamera için İsveçli Hasselblad ile işbirliği devam ediyor. Find X7 Ultra, dört kameralı kurulumu, kaliteden ödün vermeden fotoğrafların doğal görünümünü korumayı vadeden HyperTone motorunu getiriyor. Gelin, Oppo Find X7 Ultra özelliklerine daha yakından bakalım.

    Oppo Find X7 Ultra özellikleri Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X7 Ultra, 6.82 inç, QHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit parlaklık sunan LTPO OLED ekrana sahip. Ekran, markanın Ultra HDR görüntü formatını benimseyen ProXDR’ı destekliyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle gelen telefon, 16GB’a kadar LPDDR5x RAM, 512GB UFS 4.0 depolama alanı sunuyor.

    Find X7 Ultra, geniş kamerada 2. nesil 1 inç Sony LYT-900 sensörü ile birlikte dört adet 50MP sensör barındırıyor. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS’e sahip. Ultra geniş açılı lens, 1/1.95 inç boyuta ve 14mm eşdeğer odak uzaklığına sahip başka bir yeni Sony sensörü olan LYT-600. Bu kamera f/2.0 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip. Ve telefonun öne çıkan özelliği; çift periskop kamera. Find X7 Ultra, X6 Pro’nun 1/1.56 inç Sony IMX890 sensörlü 65mm 3x periskop kamerasını koruyor. F/2.6 diyafram açıklığı, OIS ve 25cm odak mesafesi sunuyor. Telefon ayrıca 1/2.51 inç Sony IMX858 sensörlü 135 mm 6x telefoto kameraya sahip. Bu kamera, OIS ve 35 cm’den odaklayabiliyor. Oppo, dört kameralı kurulumun görüntü kalitesinde gözle görülür bozulma olmadan 14 mm - 270 mm arasında akıcı yakınlaştırma sunduğunu iddia ediyor.

    Find X7 Ultra’nın kamera uygulaması Hasselblad ile birlikte geliştirilen Master Mode içeriyor. Bu mod, kullanıcının tüm görüntü parametrelerini ayarlamasına ve RAW çekimi açmasına olanak tanıyan gelişmiş Pro mod. Mart ayında yayınlanacak güncellemeyle 16 bit RAW MAX modu sunulacak. Son olarak, Android 14 ile gelen telefon, 100w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip.

    Oppo Find X7 Ultra, mavi, siyah ve kahverengi olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak telefonun fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

    Oppo Find X7 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.82 inç, 1440x3168, 510ppi, 120Hz, 4500 nit, LTPO OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 + 50MP f/2.6 (periskop telefoto) + 50MP f/4.3 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0
    • Ön kamera: 32MP f/2.4
    • Batarya: 5000 mAh, 100w kablolu, 50w kablosuz, 10w ters kablosuz
    • Yazılım: Android 14, ColorOS 14
    • Boyut ve ağırlık: 164.3 x 76.2 x 9.5mm, 221 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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