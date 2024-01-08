Oppo Find X7 Ultra: Dünyanın ilk çift periskop kameralı telefonu

Find X7 Ultra, geniş kamerada 2. nesil 1 inç Sony LYT-900 sensörü ile birlikte dört adet 50MP sensör barındırıyor. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS’e sahip. Ultra geniş açılı lens, 1/1.95 inç boyuta ve 14mm eşdeğer odak uzaklığına sahip başka bir yeni Sony sensörü olan LYT-600. Bu kamera f/2.0 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip. Ve telefonun öne çıkan özelliği; çift periskop kamera. Find X7 Ultra, X6 Pro’nun 1/1.56 inç Sony IMX890 sensörlü 65mm 3x periskop kamerasını koruyor. F/2.6 diyafram açıklığı, OIS ve 25cm odak mesafesi sunuyor. Telefon ayrıca 1/2.51 inç Sony IMX858 sensörlü 135 mm 6x telefoto kameraya sahip. Bu kamera, OIS ve 35 cm’den odaklayabiliyor. Oppo, dört kameralı kurulumun görüntü kalitesinde gözle görülür bozulma olmadan 14 mm - 270 mm arasında akıcı yakınlaştırma sunduğunu iddia ediyor.
Find X7 Ultra’nın kamera uygulaması Hasselblad ile birlikte geliştirilen Master Mode içeriyor. Bu mod, kullanıcının tüm görüntü parametrelerini ayarlamasına ve RAW çekimi açmasına olanak tanıyan gelişmiş Pro mod. Mart ayında yayınlanacak güncellemeyle 16 bit RAW MAX modu sunulacak. Son olarak, Android 14 ile gelen telefon, 100w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip.
Oppo Find X7 Ultra, mavi, siyah ve kahverengi olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak telefonun fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.
Oppo Find X7 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.82 inç, 1440x3168, 510ppi, 120Hz, 4500 nit, LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 + 50MP f/2.6 (periskop telefoto) + 50MP f/4.3 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0
- Ön kamera: 32MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 100w kablolu, 50w kablosuz, 10w ters kablosuz
- Yazılım: Android 14, ColorOS 14
- Boyut ve ağırlık: 164.3 x 76.2 x 9.5mm, 221 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.