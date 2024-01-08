Oppo Find X7 Ultra: Dünyanın ilk çift periskop kameralı telefonu

Tam Boyutta Gör Oppo Find X7 Ultra, 2024’ün en iyi kameralı telefonları arasında olabilir. Oppo’nun kamera için İsveçli Hasselblad ile işbirliği devam ediyor. Find X7 Ultra, dört kameralı kurulumu, kaliteden ödün vermeden fotoğrafların doğal görünümünü korumayı vadeden HyperTone motorunu getiriyor. Gelin, Oppo Find X7 Ultra özelliklerine daha yakından bakalım.

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Tam Boyutta Gör Oppo Find X7 Ultra, 6.82 inç, QHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit parlaklık sunan LTPO OLED ekrana sahip. Ekran, markanın Ultra HDR görüntü formatını benimseyen ProXDR’ı destekliyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle gelen telefon, 16GB’a kadar LPDDR5x RAM, 512GB UFS 4.0 depolama alanı sunuyor.

Find X7 Ultra, geniş kamerada 2. nesil 1 inç Sony LYT-900 sensörü ile birlikte dört adet 50MP sensör barındırıyor. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS’e sahip. Ultra geniş açılı lens, 1/1.95 inç boyuta ve 14mm eşdeğer odak uzaklığına sahip başka bir yeni Sony sensörü olan LYT-600. Bu kamera f/2.0 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip. Ve telefonun öne çıkan özelliği; çift periskop kamera. Find X7 Ultra, X6 Pro’nun 1/1.56 inç Sony IMX890 sensörlü 65mm 3x periskop kamerasını koruyor. F/2.6 diyafram açıklığı, OIS ve 25cm odak mesafesi sunuyor. Telefon ayrıca 1/2.51 inç Sony IMX858 sensörlü 135 mm 6x telefoto kameraya sahip. Bu kamera, OIS ve 35 cm’den odaklayabiliyor. Oppo, dört kameralı kurulumun görüntü kalitesinde gözle görülür bozulma olmadan 14 mm - 270 mm arasında akıcı yakınlaştırma sunduğunu iddia ediyor.

Find X7 Ultra’nın kamera uygulaması Hasselblad ile birlikte geliştirilen Master Mode içeriyor. Bu mod, kullanıcının tüm görüntü parametrelerini ayarlamasına ve RAW çekimi açmasına olanak tanıyan gelişmiş Pro mod. Mart ayında yayınlanacak güncellemeyle 16 bit RAW MAX modu sunulacak. Son olarak, Android 14 ile gelen telefon, 100w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip.

Oppo Find X7 Ultra, mavi, siyah ve kahverengi olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak telefonun fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

Oppo Find X7 Ultra özellikleri

Ekran : 6.82 inç, 1440x3168, 510ppi, 120Hz, 4500 nit, LTPO OLED

: 6.82 inç, 1440x3168, 510ppi, 120Hz, 4500 nit, LTPO OLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB / 16GB RAM

: 12GB / 16GB RAM Depolama : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Arka kamera : 50MP f/1.8 + 50MP f/2.6 (periskop telefoto) + 50MP f/4.3 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0

: 50MP f/1.8 + 50MP f/2.6 (periskop telefoto) + 50MP f/4.3 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 Ön kamera : 32MP f/2.4

: 32MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 100w kablolu, 50w kablosuz, 10w ters kablosuz

: 5000 mAh, 100w kablolu, 50w kablosuz, 10w ters kablosuz Yazılım : Android 14, ColorOS 14

: Android 14, ColorOS 14 Boyut ve ağırlık: 164.3 x 76.2 x 9.5mm, 221 g

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Oppo Find X7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri