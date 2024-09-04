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    Oppo Find N5’ten ilk bilgiler gelmeye başladı

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Oppo, yeni modeli Find N5 için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Oppo Find N5 hangi özelliklerle gelecek?

    Oppo Find N5’ten ilk bilgiler gelmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl Oppo, Find N3 katlanabilir telefonunu piyasaya sürmüştü. Ancak bu yıl marka, bir sonraki modelini tanıtmadı. Son raporlar, Oppo’nun yeni nesil katlanabilir telefonu Find N5'i 2025'in ilk çeyreğinde duyurabileceğini öne sürüyor. Yeni bir sızıntı ise Oppo’nun bu yeni modeliyle ilgili bazı önemli detayları ortaya koydu.

    Oppo Find N5'in sızdırılan özelliklerine göre, cihaz Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750) işlemcisi ile gelecek. Bu yeni nesil yonga seti, Ekim ayında tanıtılması beklenen bir model ve Find N5, bu işlemciyi kullanan ilk katlanabilir telefon olabilir. Bu açıdan bakıldığında, Find N5'in piyasadaki diğer katlanabilir telefonlardan ayrışacağı öngörülüyor.

    Cihazın iç ve dış ekranlarının 2K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Arka panelinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony ana kameranın başını çektiği üçlü bir kamera kurulumuna yer verilecek. Bu ana kameraya, periskop telefoto ve muhtemelen ultra geniş açılı lenslerin eşlik etmesi bekleniyor. Tıpkı önceki modelde olduğu gibi, Find N5 de büyük bir dairesel kamera adası tasarımını koruyacak.

    Oppo Find N5'in oldukça ince ve hafif olacağı söyleniyor. Cihazın kalınlığının yaklaşık 9 mm civarında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, üç aşamalı bir uyarı kaydırıcı buton ve gelişmiş yapısal güçlendirme ile suya dayanıklılık özelliklerinin de bulunması bekleniyor.

    Find N5’in bataryası hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da, bir önceki modelin 4,800mAh kapasiteli bir batarya sunduğu göz önüne alındığında, Find N5'in daha büyük bir batarya ile gelebileceği tahmin ediliyor. Günümüzde yüksek yoğunluklu silikon bataryaların yeni telefonlarda daha sık kullanılması, bu olasılığı güçlendiriyor.

    Oppo’nun bu yeni katlanabilir modeli hakkında daha fazla detayın resmi tanıtım öncesinde sızdırılması muhtemel görünüyor. Ancak şimdilik, Find N5'in yenilikçi özellikleriyle büyük bir ilgi uyandıracağı kesin.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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