Oppo Find N5’ten ilk bilgiler gelmeye başladı

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Geçtiğimiz yıl Oppo, Find N3 katlanabilir telefonunu piyasaya sürmüştü. Ancak bu yıl marka, bir sonraki modelini tanıtmadı. Son raporlar, Oppo’nun yeni nesil katlanabilir telefonu Find N5'i 2025'in ilk çeyreğinde duyurabileceğini öne sürüyor. Yeni bir sızıntı ise Oppo’nun bu yeni modeliyle ilgili bazı önemli detayları ortaya koydu.

Oppo Find N5'in sızdırılan özelliklerine göre, cihaz Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750) işlemcisi ile gelecek. Bu yeni nesil yonga seti, Ekim ayında tanıtılması beklenen bir model ve Find N5, bu işlemciyi kullanan ilk katlanabilir telefon olabilir. Bu açıdan bakıldığında, Find N5'in piyasadaki diğer katlanabilir telefonlardan ayrışacağı öngörülüyor.

Cihazın iç ve dış ekranlarının 2K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Arka panelinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony ana kameranın başını çektiği üçlü bir kamera kurulumuna yer verilecek. Bu ana kameraya, periskop telefoto ve muhtemelen ultra geniş açılı lenslerin eşlik etmesi bekleniyor. Tıpkı önceki modelde olduğu gibi, Find N5 de büyük bir dairesel kamera adası tasarımını koruyacak.

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Oppo Find N5'in oldukça ince ve hafif olacağı söyleniyor. Cihazın kalınlığının yaklaşık 9 mm civarında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, üç aşamalı bir uyarı kaydırıcı buton ve gelişmiş yapısal güçlendirme ile suya dayanıklılık özelliklerinin de bulunması bekleniyor.

Find N5’in bataryası hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da, bir önceki modelin 4,800mAh kapasiteli bir batarya sunduğu göz önüne alındığında, Find N5'in daha büyük bir batarya ile gelebileceği tahmin ediliyor. Günümüzde yüksek yoğunluklu silikon bataryaların yeni telefonlarda daha sık kullanılması, bu olasılığı güçlendiriyor.

Oppo’nun bu yeni katlanabilir modeli hakkında daha fazla detayın resmi tanıtım öncesinde sızdırılması muhtemel görünüyor. Ancak şimdilik, Find N5'in yenilikçi özellikleriyle büyük bir ilgi uyandıracağı kesin.

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