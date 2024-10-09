Oppo Find X8 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Dimensity 9400 ile gelecek

Find X8 serisinde Oppo Find X8, Find X8 Pro ve Find X8 Pro Satellite Communication Version'ın yanında Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olması beklenen Find X8 Ultra yer alacak. Ultra modelinin Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Oppo Find X8 serisi neler sunacak?
Sızdırılan görüntüler, Find X8 serisinin arka tarafta yuvarlak bir kamera modülüne sahip olmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Pro modelinin çift periskop telefoto kameralarla donatılmış dörtlü kamera kurulumuna sahip olması beklenirken, standart modelde tek periskop lense sahip üçlü kamera kurulumu olacak. Serinin ayrıca iPhone 16 serisine benzer bir kamera kontrol düğmesine sahip olması bekleniyor.
Find X8 serisinde dört taraftan mikro kavisli OLED ekranlar yer alacak. Tüm serinin 50W kablosuz şarjı desteklediği ve ColorOS 15 tabanlı Android 15'te çalışacağı doğrulandı. Reno 12 serisi gibi Find X8 modellerinin de BeaconLink isimli ağ dışı bir iletişim özelliğini desteklemesi bekleniyor.
Find X8 serisinin küresel olarak piyasaya çıkması da uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Find X8 ve X8 Pro, Hindistan, Endonezya ve Tayland gibi ülkelerde de sertifika almış durumdalar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.