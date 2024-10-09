Oppo Find X8 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Dimensity 9400 ile gelecek

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Tam Boyutta Gör Oppo, amiral gemisi Find X8 serisi telefonlarını 24 Ekim'de Çin'de piyasaya süreceğini resmen duyurdu. Şirket ayrıca serinin Mediatek'in yeni Dimensity 9400 işlemcisiyle geleceğini doğruladı.

Find X8 serisinde Oppo Find X8, Find X8 Pro ve Find X8 Pro Satellite Communication Version'ın yanında Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olması beklenen Find X8 Ultra yer alacak. Ultra modelinin Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oppo Find X8 serisi neler sunacak?

Sızdırılan görüntüler, Find X8 serisinin arka tarafta yuvarlak bir kamera modülüne sahip olmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Pro modelinin çift periskop telefoto kameralarla donatılmış dörtlü kamera kurulumuna sahip olması beklenirken, standart modelde tek periskop lense sahip üçlü kamera kurulumu olacak. Serinin ayrıca iPhone 16 serisine benzer bir kamera kontrol düğmesine sahip olması bekleniyor.

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Find X8 serisinde dört taraftan mikro kavisli OLED ekranlar yer alacak. Tüm serinin 50W kablosuz şarjı desteklediği ve ColorOS 15 tabanlı Android 15'te çalışacağı doğrulandı. Reno 12 serisi gibi Find X8 modellerinin de BeaconLink isimli ağ dışı bir iletişim özelliğini desteklemesi bekleniyor.

Find X8 serisinin küresel olarak piyasaya çıkması da uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Find X8 ve X8 Pro, Hindistan, Endonezya ve Tayland gibi ülkelerde de sertifika almış durumdalar.

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Oppo Find X8 serisinin tanıtım tarihi belli oldu