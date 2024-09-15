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    Oppo Find X8 serisinin batarya ayrıntıları ortaya çıktı

    Oppo'nun yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni serisi Find X8'in batarya özellikleri sızdırıldı. İşte dört modelden oluşması beklenen serinin batarya detayları:
    Oppo Find X8 Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanlı raporlara göre, yaklaşan Oppo Find X8 serisi Çin pazarı için en az dört modelden oluşacak. Modeller arasında Find X8, Find X8 Pro, Find X8 Pro Uydu İletişim Sürümü ve Find X8 Ultra yer almakta. Bunlar arasında Ultra modelinin Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi beklenirken, diğer varyantlarının ise önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yapılan yeni bir sosyal medya paylaşımı ise Find X8 serisinin batarya boyutunu ve şarj yeteneklerini ortaya çıkardı.

    İşte Oppo Find X8 serisinin beklenen batarya özellikleri:

    Tipster Panda is Bald'in yaptığı paylaşıma göre, Oppo Find X8 ve X8 Pro sırasıyla 5.700mAh ve 5.800mAh bataryaya sahip olacak. Her iki telefonun da 80W kablolu şarjı desteklemesi bekleniyor. Ayrıca cihazlar kablosuz şarjı destekleyecek ve Pro sürümü, 50W kablosuz şarjı destekleyeceği belirtiliyor. 

    Oppo Find X8 serisinin batarya ayrıntıları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Serinin en üst modeli Find X8 Ultra ise 6.000mAh'lik oldukça büyük bir bataryaya sahip olacak ve 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Ayrıca Find X8, Find X8 Pro ve Find X8 Pro Uydu İletişim Sürümü'nün 3C sertifikaları, üç telefonun da 80W kablolu şarjı destekleyebileceğini ortaya koymakta.

    Yukarıdaki görüntüde de görülen Find X8'in sızdırılmış görüntüsüne göre yuvarlatılmış köşelere ve ince çerçevelere sahip düz bir ekrana sahip olacak cihaz, 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan yaklaşık 6,5 inç ekrana sahip olacak. Dimensity 9400 işlemciden güç alacak cihazın arka tarafında ise 50 megapiksel + 50 megapiksel + 3x periskop telefoto kamera kurulumu olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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