Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı raporlara göre, yaklaşan Oppo Find X8 serisi Çin pazarı için en az dört modelden oluşacak. Modeller arasında Find X8, Find X8 Pro, Find X8 Pro Uydu İletişim Sürümü ve Find X8 Ultra yer almakta. Bunlar arasında Ultra modelinin Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi beklenirken, diğer varyantlarının ise önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yapılan yeni bir sosyal medya paylaşımı ise Find X8 serisinin batarya boyutunu ve şarj yeteneklerini ortaya çıkardı.

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İşte Oppo Find X8 serisinin beklenen batarya özellikleri:

Tipster Panda is Bald'in yaptığı paylaşıma göre, Oppo Find X8 ve X8 Pro sırasıyla 5.700mAh ve 5.800mAh bataryaya sahip olacak. Her iki telefonun da 80W kablolu şarjı desteklemesi bekleniyor. Ayrıca cihazlar kablosuz şarjı destekleyecek ve Pro sürümü, 50W kablosuz şarjı destekleyeceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Serinin en üst modeli Find X8 Ultra ise 6.000mAh'lik oldukça büyük bir bataryaya sahip olacak ve 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Ayrıca Find X8, Find X8 Pro ve Find X8 Pro Uydu İletişim Sürümü'nün 3C sertifikaları, üç telefonun da 80W kablolu şarjı destekleyebileceğini ortaya koymakta.

Yukarıdaki görüntüde de görülen Find X8'in sızdırılmış görüntüsüne göre yuvarlatılmış köşelere ve ince çerçevelere sahip düz bir ekrana sahip olacak cihaz, 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan yaklaşık 6,5 inç ekrana sahip olacak. Dimensity 9400 işlemciden güç alacak cihazın arka tarafında ise 50 megapiksel + 50 megapiksel + 3x periskop telefoto kamera kurulumu olacak.

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Oppo Find X8 serisinin batarya ayrıntıları ortaya çıktı