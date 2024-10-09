Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi

- Galaxy S25 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi
- Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
- Yorumlar
Galaxy S25 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi
Paylaşılan görüntülere göre Galaxy S25 Ultra, büyük oranda selefini temel alacak. Buna göre düz bir ekrana ve hafif yuvarlatılmış köşelere sahip olacağını görüyoruz. Galaxy S25 ve S25+ ise, büyük oranda Galaxy S24 modellerine benziyor. Telefonların üçünde de görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü konumlandırılmış.
Daha önceki raporlara göre Galaxy S25 Ultra, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.1 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Galaxy S25 ve S25+ ise kamera ve pil yönünden daha kırpılmış cihazlar olacak.
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.