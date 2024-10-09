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    Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25'in tasarımını canlı gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte daha ince çerçeveler ve yuvarlatılmış köşeleriyle Galaxy S25.
    Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere serinin temel modeli önemli yenilikler ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

    Galaxy S25 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Paylaşılan görüntülere göre Galaxy S25 Ultra, büyük oranda selefini temel alacak. Buna göre düz bir ekrana ve hafif yuvarlatılmış köşelere sahip olacağını görüyoruz. Galaxy S25 ve S25+ ise, büyük oranda Galaxy S24 modellerine benziyor. Telefonların üçünde de görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü konumlandırılmış.

    Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'nın daha ince çerçevelere sahip olacağı beliritliyor. Bunun Galaxy S25 Ultra özelinde 0.2 mm daha ince olması bekleniyor. S25 ve S25+ içinse ne yazık ki ayrıntılar paylaşılmadı. 

    Daha önceki raporlara göre Galaxy S25 Ultra, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.1 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Galaxy S25 ve S25+ ise kamera ve pil yönünden daha kırpılmış cihazlar olacak. 

    Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 modelleri arasındaki bir diğer fark ise yonga seti bölümünde. Ancak geçen yıldan farklı olarak Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 4, Galaxy S25 ve S25+'ın ise Dimensity 9400 yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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