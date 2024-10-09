Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi

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Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere serinin temel modeli önemli yenilikler ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

Galaxy S25 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi

Paylaşılan görüntülere göre Galaxy S25 Ultra, büyük oranda selefini temel alacak. Buna göre düz bir ekrana ve hafif yuvarlatılmış köşelere sahip olacağını görüyoruz. Galaxy S25 ve S25+ ise, büyük oranda Galaxy S24 modellerine benziyor. Telefonların üçünde de görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'nın daha ince çerçevelere sahip olacağı beliritliyor. Bunun Galaxy S25 Ultra özelinde 0.2 mm daha ince olması bekleniyor. S25 ve S25+ içinse ne yazık ki ayrıntılar paylaşılmadı.

Samsung Galaxy S25 ve S25+'ın bir özelliği daha belli oldu 1 gün önce eklendi

Daha önceki raporlara göre Galaxy S25 Ultra, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.1 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Galaxy S25 ve S25+ ise kamera ve pil yönünden daha kırpılmış cihazlar olacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 modelleri arasındaki bir diğer fark ise yonga seti bölümünde. Ancak geçen yıldan farklı olarak Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 4, Galaxy S25 ve S25+'ın ise Dimensity 9400 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi