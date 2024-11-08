Oppo Find X8 Ultra, özellikleriyle üst segmentte rekabete hazırlanıyor

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Oppo, Çin pazarında Find X8 ve Find X8 Pro modellerini tanıttı. MediaTek'in Dimensity 9400 yonga setiyle güçlendirilmiş bu amiral gemisi telefonların bu ayın sonunda farklı pazarlarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin aynı zamanda Çin pazarı için Find X8 Ultra modelini hazırladığı da konuşuluyor. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olan bu cihazın, Ocak 2025’te piyasaya çıkacağı tahmin edilirken, detayları da duyumcular tarafından sızdırılmaya devam ediyor. Bugün ise Digital Chat Station adlı bir duyum hesabı, Find X8 Ultra'nın ekran ve kamera özellikleri hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı.

Find X8 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite (SM8750) yonga seti ile çalıştığı belirtiliyor. Bu cihazın Hasselblad kamera sistemi ile donatılacağı vurgulansa da duyum kaynağı henüz modelin adını doğrudan belirtmedi. Ancak paylaşılan detaylar göz önüne alındığında, bu özelliklere sahip cihazın Find X8 Ultra olduğu tahmin ediliyor.

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Duyumlara göre Find X8 Ultra'nın mühendislik prototipinde, dört kenardan hafif kavisli 6.82 inçlik BOE X2 LTPO OLED ekran bulunuyor. Bu ekranın 2K+ çözünürlük sunduğu ve 120Hz yenileme hızına sahip olduğu ifade ediliyor. Muhtemelen bu ekran, OnePlus 13 modelinde de kullanılan ekranla aynı olabilir.

Kamera tarafında ise Find X8 Ultra'nın bir inç boyutunda bir ana kameraya ve farklı odak uzunluklarına sahip iki adet periskop telefoto lense sahip olduğu belirtiliyor. Daha önceki sızıntılarda bu modelin 3x ve 6x optik yakınlaştırma sağlayan periskop kameraları bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı. Ayrıca Hasselblad imzalı çok spektrumlu bir sensörün de cihaza eklendiği ifade ediliyor. Cihazda suya ve toza karşı IP68/69 dayanıklılık sertifikası ile tek noktalı ultrasonik bir parmak izi sensörü de bulunacak.

Find X8 Ultra'nın Çin'de Ocak ayında tanıtılması beklenirken, küresel pazara sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Oppo'nun Çin pazarında bu modelin yanı sıra Find X8 Mini modelini de aynı dönemde duyurması bekleniyor. Find X8 Ultra'nın piyasada, Galaxy S25 Ultra, Honor Magic 7 Ultimate, Xiaomi 15 Ultra ve Vivo X200 Ultra gibi diğer üst segment cihazlarla rekabet edeceği öngörülüyor.

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Oppo Find X8 Ultra, üst segmentte rekabete hazırlanıyor