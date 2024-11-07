Honor Magic 7 Lite’ın ortaya çıkan yeni bilgileri kafaları karıştırdı

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Honor'un bu yıl tanıttığı Magic 7 serisinin uygun fiyatlı bir modeli olan Magic 7 Lite hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu modelin varlığı, cihazın Google Play Desteklenen Cihazlar ve Play Console veritabanlarında görünmesiyle gündeme geldi.

Magic 6 Lite’ın devamı olarak beklenen Magic 7 Lite, yenilikçi bir model olmaktan ziyade başka bir cihazın farklı bir isimle piyasaya sürüldüğü izlenimini veriyor. Play Console listesinde HNBRP-Q1 model numarasıyla yer alan cihaz, kısa süre önce Malezya'da tanıtılan Honor X9c ile aynı numaraya sahip.

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Bu listelemeyle birlikte, Magic 7 Lite’ın Honor X9c ile benzer özellikler taşıdığı ve yalnızca farklı bir isimle sunulabileceği düşünülüyor. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti, Adreno 619 GPU ve 12 GB RAM’e sahip olacağı belirtilen Magic 7 Lite’ın depolama ve kamera özellikleri ise henüz açıklanmadı.

Ekran çözünürlüğünün de X9c modeliyle aynı olması (1224×2700) bu iki cihazın birbirine çok benzediğini gösteriyor. Eğer aynı cihazdan bahsediliyorsa, Magic 7 Lite’ın 6600 mAh kapasiteli geniş bir batarya, 6.78 inç kavisli OLED ekran ve 2.2 metre düşmeye dayanıklı sağlam bir yapıya sahip olması bekleniyor.

X9c’nin kısa süre önce piyasaya çıkmasıyla, Magic 7 Lite’ın sadece bölgesel bir farklı isimlendirme olduğu düşünülse de, Honor'un bu modelde ufak değişiklikler yapabileceği de ihtimaller arasında. Resmi bir açıklama yapılmadan, cihazın tüm detaylarını öğrenmek mümkün değil.

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Honor Magic 7 Lite’ın yeni bilgileri kafaları karıştırdı