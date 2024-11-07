Honor Magic 7 Lite’ın ortaya çıkan yeni bilgileri kafaları karıştırdı

Honor'un bu yıl tanıttığı Magic 7 serisinin uygun fiyatlı bir modeli olan Magic 7 Lite hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu modelin varlığı, cihazın Google Play Desteklenen Cihazlar ve Play Console veritabanlarında görünmesiyle gündeme geldi.
Magic 6 Lite’ın devamı olarak beklenen Magic 7 Lite, yenilikçi bir model olmaktan ziyade başka bir cihazın farklı bir isimle piyasaya sürüldüğü izlenimini veriyor. Play Console listesinde HNBRP-Q1 model numarasıyla yer alan cihaz, kısa süre önce Malezya'da tanıtılan Honor X9c ile aynı numaraya sahip.
Bu listelemeyle birlikte, Magic 7 Lite’ın Honor X9c ile benzer özellikler taşıdığı ve yalnızca farklı bir isimle sunulabileceği düşünülüyor. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti, Adreno 619 GPU ve 12 GB RAM’e sahip olacağı belirtilen Magic 7 Lite’ın depolama ve kamera özellikleri ise henüz açıklanmadı.
Ekran çözünürlüğünün de X9c modeliyle aynı olması (1224×2700) bu iki cihazın birbirine çok benzediğini gösteriyor. Eğer aynı cihazdan bahsediliyorsa, Magic 7 Lite’ın 6600 mAh kapasiteli geniş bir batarya, 6.78 inç kavisli OLED ekran ve 2.2 metre düşmeye dayanıklı sağlam bir yapıya sahip olması bekleniyor.
X9c’nin kısa süre önce piyasaya çıkmasıyla, Magic 7 Lite’ın sadece bölgesel bir farklı isimlendirme olduğu düşünülse de, Honor'un bu modelde ufak değişiklikler yapabileceği de ihtimaller arasında. Resmi bir açıklama yapılmadan, cihazın tüm detaylarını öğrenmek mümkün değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über