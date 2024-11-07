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    Honor Magic 7 Lite’ın ortaya çıkan yeni bilgileri kafaları karıştırdı

    Çinli teknoloji şirketi Honor’un bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen Magic 7 Lite modeline ilişkin servis edilen yeni bilgiler, bu telefon hakkında kafalarda karışıklığa neden oldu.

    Honor Magic 7 Lite’ın yeni bilgileri kafaları karıştırdı Tam Boyutta Gör

    Honor'un bu yıl tanıttığı Magic 7 serisinin uygun fiyatlı bir modeli olan Magic 7 Lite hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu modelin varlığı, cihazın Google Play Desteklenen Cihazlar ve Play Console veritabanlarında görünmesiyle gündeme geldi.

    Magic 6 Lite’ın devamı olarak beklenen Magic 7 Lite, yenilikçi bir model olmaktan ziyade başka bir cihazın farklı bir isimle piyasaya sürüldüğü izlenimini veriyor. Play Console listesinde HNBRP-Q1 model numarasıyla yer alan cihaz, kısa süre önce Malezya'da tanıtılan Honor X9c ile aynı numaraya sahip.

    Bu listelemeyle birlikte, Magic 7 Lite’ın Honor X9c ile benzer özellikler taşıdığı ve yalnızca farklı bir isimle sunulabileceği düşünülüyor. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti, Adreno 619 GPU ve 12 GB RAM’e sahip olacağı belirtilen Magic 7 Lite’ın depolama ve kamera özellikleri ise henüz açıklanmadı.

    Ekran çözünürlüğünün de X9c modeliyle aynı olması (1224×2700) bu iki cihazın birbirine çok benzediğini gösteriyor. Eğer aynı cihazdan bahsediliyorsa, Magic 7 Lite’ın 6600 mAh kapasiteli geniş bir batarya, 6.78 inç kavisli OLED ekran ve 2.2 metre düşmeye dayanıklı sağlam bir yapıya sahip olması bekleniyor.

    X9c’nin kısa süre önce piyasaya çıkmasıyla, Magic 7 Lite’ın sadece bölgesel bir farklı isimlendirme olduğu düşünülse de, Honor'un bu modelde ufak değişiklikler yapabileceği de ihtimaller arasında. Resmi bir açıklama yapılmadan, cihazın tüm detaylarını öğrenmek mümkün değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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