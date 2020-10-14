Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor

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Oppo, Çin akıllı telefon pazarında ikinci ve küresel olarak beşinci sırada, ancak şirket önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa'da üçüncü sıraya girmeyi hedefliyor. Avrupa pazarındaki payını %3'ten %5'e çıkarmayı planlayan Oppo'nun bir sonraki hedefi ise %10-15 sınırını aşmak.

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Oppo Başkan Yardımcısı Alex Wu, Nikkei Asian Review ile yaptığı röportajda şirketin planlarını paylaştı . Marka, Avrupa pazarında iki yıldan biraz fazla bir süredir varlığını sürdürdü, yıl boyunca Batı Avrupa'da pazar payını %1'den %3'e çıkarmayı başardı, ancak şirket için Doğu Avrupa'da dinamikler biraz daha az ikna ediciydi. Oppo, 2023 yılına kadar Avrupa pazarının en az %10-15'ini kapsamayı hedefliyor. Counterpoint Research'e göre Samsung, %35 pazar payı ile yerel pazara hâkim olurken, onu pazarın %17'si ile Apple ve üçüncü sırada da Huawei izliyor.

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Oppo, Huawei ambargosunu avantaja çevirme peşinde

Oppo, Avrupa'da kendi konumunu güçlendirmek için Huawei'ye karşı uygulanan ABD yaptırımlarını avantaja çevirmeyi bekleyen Xiaomi ile üçüncü sırayı almak için mücadele etmek zorunda kalacak. Şirket bu hafta Deutsche Telekom ile telekom operatörünün Almanya, Hollanda ve Polonya'da 5G özellikli Reno 4 akıllı telefon satmasına izin verecek bir anlaşma yaptı. Çinli şirket, yerel pazar için orta sınıf 4G akıllı telefonları piyasaya sürmeye devam edecek.

Alex Wu'ya göre, gelecek yıl Çin'de satılan tüm akıllı telefonların %80 kadarı 5G ağlarını destekleyecek. DigiTimes Research tahminlerine göre, Oppo'nun ürün sevkiyatlarının önümüzdeki yıl %38 artması bekleniyor. Oppo, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde bulunan fabrikalarla akıllı telefonlarının %80'inden fazlasını kendi bünyesinde üretmekte. Analistlere göre ise küresel akıllı telefon pazarı önümüzdeki yıl %12 oranında büyüme kaydedecek.

https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/China-s-Oppo-makes-play-for-European-growth-as-Huawei-slips

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