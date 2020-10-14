Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor

    Oppo Başkan Yardımcısı Alex Wu verdiği röportajda, ABD yaptırımları nedeniyle zor bir dönemden geçen Huawei'yi, Avrupa pazarında geçmeye kararlı olduklarını açıkladı.
    1 hf.
    3,1b
    1
    15
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor
    Tam Boyutta Gör

    Oppo, Çin akıllı telefon pazarında ikinci ve küresel olarak beşinci sırada, ancak şirket önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa'da üçüncü sıraya girmeyi hedefliyor. Avrupa pazarındaki payını %3'ten %5'e çıkarmayı planlayan Oppo'nun bir sonraki hedefi ise %10-15 sınırını aşmak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek

    Ayrıca Bkz. "Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor"

    Oppo Başkan Yardımcısı Alex Wu, Nikkei Asian Review ile yaptığı röportajda şirketin planlarını paylaştı . Marka, Avrupa pazarında iki yıldan biraz fazla bir süredir varlığını sürdürdü, yıl boyunca Batı Avrupa'da pazar payını %1'den %3'e çıkarmayı başardı, ancak şirket için Doğu Avrupa'da dinamikler biraz daha az ikna ediciydi. Oppo, 2023 yılına kadar Avrupa pazarının en az %10-15'ini kapsamayı hedefliyor. Counterpoint Research'e göre Samsung, %35 pazar payı ile yerel pazara hâkim olurken, onu pazarın %17'si ile Apple ve üçüncü sırada da Huawei izliyor.

    Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor
    Tam Boyutta Gör

    Oppo, Huawei ambargosunu avantaja çevirme peşinde

    Oppo, Avrupa'da kendi konumunu güçlendirmek için Huawei'ye karşı uygulanan ABD yaptırımlarını avantaja çevirmeyi bekleyen Xiaomi ile üçüncü sırayı almak için mücadele etmek zorunda kalacak. Şirket bu hafta Deutsche Telekom ile telekom operatörünün Almanya, Hollanda ve Polonya'da 5G özellikli Reno 4 akıllı telefon satmasına izin verecek bir anlaşma yaptı. Çinli şirket, yerel pazar için orta sınıf 4G akıllı telefonları piyasaya sürmeye devam edecek.

    Alex Wu'ya göre, gelecek yıl Çin'de satılan tüm akıllı telefonların %80 kadarı 5G ağlarını destekleyecek. DigiTimes Research tahminlerine göre, Oppo'nun ürün sevkiyatlarının önümüzdeki yıl %38 artması bekleniyor. Oppo, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde bulunan fabrikalarla akıllı telefonlarının %80'inden fazlasını kendi bünyesinde üretmekte. Analistlere göre ise küresel akıllı telefon pazarı önümüzdeki yıl %12 oranında büyüme kaydedecek.



    https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/China-s-Oppo-makes-play-for-European-growth-as-Huawei-slips Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi
    4 gün
    Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak
    4 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. en beğenilen gcb1903
    Türkiye gibi değil, hava atmak için telefon almıyor millet.
    Fiyat/performans a bakıyor,
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tplon (şükrü kılıbık) 1 hf.
    Yani elbette kim istemez oppo'cum ama reno ve reno 2 serileriyle kendine has bir tarz oluşturmuşken reno 3de bunu yarı yarıya reno 4de ise tamamen yok ettin ve sıradan oldun. Yetmedi hemen hemen amiral fiyatına orta seviye işlemci iteliyorsun. O da yetmedi 3-4 ayda bir yeni reno serisini tanıtıyorsun. Bu politikalarla tüketici kitlesini büyütmeyi bırak mevcut oppo kullanıcıları bile yeni cihaz alacakları zaman oppo'yu zor tercih eder.

    Özetle potansiyeli olan bir firma ama bu politikalarla o gidişat olmaz.
    Yani elbette kim istemez oppo'cum ama reno ve reno 2 serileriyle kendine has bir tarz oluşturmuşken reno 3de bunu yarı yarıya reno 4de ise tamamen yok ettin ve ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    tbskvk55 (yasin kvk55) 1 hf.
    Opps.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Krone 1 hf.
    Apple'dan Oppo'ya geçtim kesinlikle diğer dandik çinli markalardan farklı. Zaten BBK grubunun markaları bence çinin en iyileri.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Fiyat/performans olarak iphone daha iyi. Uzun yıllar destek veriyor, dandroid gibi 2 sene olmadan telefon çöp olmuyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Whitebeard. (burak durmuş) 1 hf. 12 Angry Men
    2016 dan beri mi5s kullanıyordum bu sene redmi note8 e geçtim, mi5s hala pırıl pırıl ve sıkıntısız çalışıyor ve kardeşime verdim, şu çöp olma kavramı ne biraz anlatsana ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    exdanples 1 hf.
    Çinli markaların aksine oppo telefonların malzeme kalitesi gayet iyi oppo yazılımı da gayet akıcı ve sade ama bu fiyat politikası ile cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre50900 (ç u) 1 hf.
    iphoneun ucuz cep telefon satacagini soyleseler inanmazdim 5 sene once
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf.
    Asgari ücretinin yarısıyla Iphone alabilen Avrupalı'nın sadece % 17'si mi Iphone alıyor.

    Sallamasyonun da böylesi. 450 500 milyon kişi var. En az 100 150 milyon Iphone satıyordur senede. Bedava lan.

    80 milyonluk Türkiye'yi düşün. Iphone 12 1000 lira olsa ne olur? Evet 20 milyon satar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. gcb1903
    Türkiye gibi değil, hava atmak için telefon almıyor millet.
    Fiyat/performans a bakıyor,
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tplon (şükrü kılıbık) 1 hf.
    Yani elbette kim istemez oppo'cum ama reno ve reno 2 serileriyle kendine has bir tarz oluşturmuşken reno 3de bunu yarı yarıya reno 4de ise tamamen yok ettin ve sıradan oldun. Yetmedi hemen hemen amiral fiyatına orta seviye işlemci iteliyorsun. O da yetmedi 3-4 ayda bir yeni reno serisini tanıtıyorsun. Bu politikalarla tüketici kitlesini büyütmeyi bırak mevcut oppo kullanıcıları bile yeni cihaz alacakları zaman oppo'yu zor tercih eder.

    Özetle potansiyeli olan bir firma ama bu politikalarla o gidişat olmaz.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 1 hf.
    Çinliler sardı dört bir tarafı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 hf. Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı 1 hf. iOS14'e Spotify widgetı geldi 1 hf. İlk defa! FUJIFILM X-S10 inceleme "YouTube ve Vlog için uygun özelliklerde aynasız kamera!" 1 hf. PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz 1 hf. İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi 1 hf. Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor 1 hf. iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu 1 hf. OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z 1 hf. Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi 1 hf. HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak 1 hf. RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması 1 hf. Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı 1 hf. Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek 1 hf. realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde 1 hf. Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor 1 hf. Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor 1 hf. AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ekim 2020 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor Sonraki Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir 1 hf. Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı 1 hf. Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi 1 hf. OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası 1 hf. Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos 1 hf. Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Apple, yeni iPhone, iPad ve Mac müşterilerine 3 aylık Apple Arcade aboneliği verecek 1 hf. Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: K30S 1 hf. Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim var 1 hf. Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası 1 hf. Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro 1 hf. Monster Hunter filminin ilk fragmanı hayranların tepkisini çekti 1 hf. ASUS’tan 400 serisi anakartlar için açıklama geldi 1 hf. Homescapes ve Gardenscapes reklamları yasaklandı 1 hf. Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek 1 hf. Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor 1 hf. Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor 1 hf. PS Store'da büyük indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. Blue Origin, aynı roketi yedi kez uzaya göndererek yeniden kullanılabilirlik rekoru kırdı 1 hf. Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız