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    Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor

    ABD yaptırımları nedeniyle zor bir dönemden geçen Huawei, alt markası olan Honor'u satarak üst düzey akıllı telefon üretimine yönelecek. Potansiyel alıcılar arasında TCL ve Xiaomi de var.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor
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    Geçtiğimiz hafta güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo, Huawei'nin ABD yaptırımlarından kurtulmak için yan kuruluşu Honor'u satabileceğini öne sürmüştü. Bu iddia başta yalanlanmış olsa da, dünyanın en saygın haber kuruluşlarından biri olan Reuters'ın yeni raporu işin ciddiyetini ortaya koymaya yetiyor.

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    Reuters, güvenilir bir kaynağa atıfta bulunarak, Huawei Technologies'in Digital China Group ve diğer şirketlerle Honor'un akıllı telefon birimini satmak için görüşmeler yaptığını bildirdi. Önerilen anlaşmanın tahmini tutarı 15-25 milyar yuan yani 2.2-3.7 milyar ABD dolarıdır. Bu kararın, Huawei'nin birinci sınıf akıllı telefonlara odaklanabilmesi için alındığı belirtilirken, Honor markasının öncelikle genç kullanıcı kitlesine odaklandığını ve daha uygun fiyatlı cihazlar ürettiğini belirtmemiz gerek.

    Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor
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    Xiaomi ve TCL de satın alabilir

    Kaynak, satılacak varlıkların tam listesinin henüz belirlenmediğini, ancak kesinlikle Honor markasını, araştırma ve geliştirme kaynaklarını ve bir tedarik zinciri yönetimi bölümünü içereceğini açıkladı. Digital China, Honor akıllı telefonlarının en büyük distribütörü konumunda ve markanın gelecekteki en olası sahibi olarak kabul ediliyor. Mevcut bilgilere göre, TCL ve Xiaomi de potansiyel alıcı olarak gösteriliyorlar.

    Bu haberin yazıldığı sırada Huawei ve TCL, olası bir Honor satın alması hakkında yorum yapmayı reddetti ve Digital China ve Xiaomi, Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.



    https://www.reuters.com/article/idUSKBN26Z0HR Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    Yalnız sevgili editöre henüz kimse söylememiş ama ADB diye bir ülke yok.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Fazlalıkları elden çıkartıyor bence. Çünkü ABD ambargoları uzun vadede daha fazla baş ağrıtacak gibi. Onlar da farkında.
    Sadece Çinliler alsa Huawei batmaz gene devam eder.
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    zero fear 1 hf.
    Huawei batmıyordur kesin stratejik bir finansal hamle yapıyordur



    3 ay önce ne dediysek o.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf.
    Batmıyoruz. Batmıyoruz!
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    YSNYNR (YASİN YENER) 1 hf.
    Satılacak mı satılmayacak mı artık karar verin iki gün önce satmayacak diye haber yaptınız.

    İki gün önceki haberin linki:

    https://m.donanimhaber.com/huawei-honor-markasini-satmayacak--125765
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