Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor

Geçtiğimiz hafta güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo, Huawei'nin ABD yaptırımlarından kurtulmak için yan kuruluşu Honor'u satabileceğini öne sürmüştü. Bu iddia başta yalanlanmış olsa da, dünyanın en saygın haber kuruluşlarından biri olan Reuters'ın yeni raporu işin ciddiyetini ortaya koymaya yetiyor.İlginizi Çekebilir Huawei, Honor markasını satmayacak
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Reuters, güvenilir bir kaynağa atıfta bulunarak, Huawei Technologies'in Digital China Group ve diğer şirketlerle Honor'un akıllı telefon birimini satmak için görüşmeler yaptığını bildirdi. Önerilen anlaşmanın tahmini tutarı 15-25 milyar yuan yani 2.2-3.7 milyar ABD dolarıdır. Bu kararın, Huawei'nin birinci sınıf akıllı telefonlara odaklanabilmesi için alındığı belirtilirken, Honor markasının öncelikle genç kullanıcı kitlesine odaklandığını ve daha uygun fiyatlı cihazlar ürettiğini belirtmemiz gerek.
Xiaomi ve TCL de satın alabilir
Kaynak, satılacak varlıkların tam listesinin henüz belirlenmediğini, ancak kesinlikle Honor markasını, araştırma ve geliştirme kaynaklarını ve bir tedarik zinciri yönetimi bölümünü içereceğini açıkladı. Digital China, Honor akıllı telefonlarının en büyük distribütörü konumunda ve markanın gelecekteki en olası sahibi olarak kabul ediliyor. Mevcut bilgilere göre, TCL ve Xiaomi de potansiyel alıcı olarak gösteriliyorlar.
Bu haberin yazıldığı sırada Huawei ve TCL, olası bir Honor satın alması hakkında yorum yapmayı reddetti ve Digital China ve Xiaomi, Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.
https://www.reuters.com/article/idUSKBN26Z0HR Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Sadece Çinliler alsa Huawei batmaz gene devam eder.
3 ay önce ne dediysek o.
İki gün önceki haberin linki:
https://m.donanimhaber.com/huawei-honor-markasini-satmayacak--125765