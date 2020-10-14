Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor

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Geçtiğimiz hafta güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo, Huawei'nin ABD yaptırımlarından kurtulmak için yan kuruluşu Honor'u satabileceğini öne sürmüştü. Bu iddia başta yalanlanmış olsa da, dünyanın en saygın haber kuruluşlarından biri olan Reuters'ın yeni raporu işin ciddiyetini ortaya koymaya yetiyor.

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Reuters, güvenilir bir kaynağa atıfta bulunarak, Huawei Technologies'in Digital China Group ve diğer şirketlerle Honor'un akıllı telefon birimini satmak için görüşmeler yaptığını bildirdi. Önerilen anlaşmanın tahmini tutarı 15-25 milyar yuan yani 2.2-3.7 milyar ABD dolarıdır. Bu kararın, Huawei'nin birinci sınıf akıllı telefonlara odaklanabilmesi için alındığı belirtilirken, Honor markasının öncelikle genç kullanıcı kitlesine odaklandığını ve daha uygun fiyatlı cihazlar ürettiğini belirtmemiz gerek.

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Xiaomi ve TCL de satın alabilir

Kaynak, satılacak varlıkların tam listesinin henüz belirlenmediğini, ancak kesinlikle Honor markasını, araştırma ve geliştirme kaynaklarını ve bir tedarik zinciri yönetimi bölümünü içereceğini açıkladı. Digital China, Honor akıllı telefonlarının en büyük distribütörü konumunda ve markanın gelecekteki en olası sahibi olarak kabul ediliyor. Mevcut bilgilere göre, TCL ve Xiaomi de potansiyel alıcı olarak gösteriliyorlar.

Bu haberin yazıldığı sırada Huawei ve TCL, olası bir Honor satın alması hakkında yorum yapmayı reddetti ve Digital China ve Xiaomi, Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

https://www.reuters.com/article/idUSKBN26Z0HR

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