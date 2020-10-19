Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıttı: Smart TV S1

Oppo bugün uzun süredir gündemi meşgul eden ilk akıllı televizyonunu resmen tanıttı. Smart TV S1 olarak adlandırılan cihaz 4K çözünürlük, 120 Hz kare hızı, HDR teknolojisi ve Dolby Atmos desteği ile geliyor.
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Akıllı televizyonda 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel) sunan 65 inç QLED panel mevcut. NTSC renk gamutunun yüzde 120’sini kapsayan panelin maksimum parlaklık değeri 1500 nit'e ulaşıyor.
Smart TV S1, 8.5 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Gücünü ise 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT9950 işlemcisinden alıyor.
Fiyat etiketi de açıklandı
Cihazda Dolby Atmos destekli ve 85W ses çıkışı sunan 18 adet hoparlör var. Aynı zamanda açılır-kapanır kamera, Breeno sesli asistan, Bluetooth 5.0 modülü, Wi-Fi 6 ve NFC uzaktan kumanda gibi özelliklerle donatıldığını belirtelim.
Çinli şirketin ilk akıllı televizyonu iki HDMI 2.1, bir HDMI 2.0 ve iki adet USB Type-A portu içeriyor. Cihazın ColorOS TV işletim sistemiyle çalıştığını hatırlatalım.
Oppo Smart TV S1, 1 Kasım itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Akıllı televizyon 1.050 dolar fiyat etiketiyle mağaza raflarındaki yerini alacak.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
işlemci mimarisi Cortex A73 GPU tarafı da Mali-G52 MC2
https://www.mediatek.com/products/digitalTv/s900-mt9950
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