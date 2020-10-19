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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıttı: Smart TV S1

    Çinli teknoloji devi Oppo bugün merakla beklenen ilk akıllı televizyonunu tanıttı. Smart TV S1 isimli model 65 inç QLED ekran, 18 hoparlör ve Wi-Fi 6 teknolojisine sahip.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    4,5b
    1
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    Televizyonlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıttı: Smart TV S1
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    Oppo bugün uzun süredir gündemi meşgul eden ilk akıllı televizyonunu resmen tanıttı. Smart TV S1 olarak adlandırılan cihaz 4K çözünürlük, 120 Hz kare hızı, HDR teknolojisi ve Dolby Atmos desteği ile geliyor.

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    Akıllı televizyonda 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel) sunan 65 inç QLED panel mevcut. NTSC renk gamutunun yüzde 120’sini kapsayan panelin maksimum parlaklık değeri 1500 nit'e ulaşıyor.

    Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıttı: Smart TV S1
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    Smart TV S1, 8.5 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Gücünü ise 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT9950 işlemcisinden alıyor.

    Fiyat etiketi de açıklandı

    Cihazda Dolby Atmos destekli ve 85W ses çıkışı sunan 18 adet hoparlör var. Aynı zamanda açılır-kapanır kamera, Breeno sesli asistan, Bluetooth 5.0 modülü, Wi-Fi 6 ve NFC uzaktan kumanda gibi özelliklerle donatıldığını belirtelim.

    Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıttı: Smart TV S1
    Tam Boyutta Gör

    Çinli şirketin ilk akıllı televizyonu iki HDMI 2.1, bir HDMI 2.0 ve iki adet USB Type-A portu içeriyor. Cihazın ColorOS TV işletim sistemiyle çalıştığını hatırlatalım.

    Oppo Smart TV S1, 1 Kasım itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Akıllı televizyon 1.050 dolar fiyat etiketiyle mağaza raflarındaki yerini alacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 3 gün en beğenilen
    "Cihazda Dolby Atmos destekli 18 adet 85W hoparlör var"
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Uzun. Yıllardan beri Vestel Marka Ürünler kullanıyorum. Her konuda tatmin edici. Özellikle TV.leri çok kaliteli, servis desteği çok hızlı. Teşekkürler Vestel.
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    apollonx 2 gün
    65" QLED, 120 hz, hdmi 2.1, 85w hoparlör, 1500nit, 8.5 gb ram, 128 gb hafıza ve fiyatı $1050. Gerçekten fiyatına göre çok iyi tv.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    fiyatı da o kadar bir var
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    bizga33 2 gün
    Adamlar yapsın bizde anca satın alalım! Yaşasın reisssss...
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    logi666leboss (serhat agar) 2 gün bizga33
    Sanki vestel yapti bizde almadik. Daha yeni mevcut televizyonum bozuldu 9.yilinda servisi cagirdim daha bu televizyondan malzeme uretmiyoruz dedi. Ayiptir gunahtir. Boyle yaparsa da onlar satar bizde aliriz.
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    mcebi001 (murat çebi) 2 gün
    OPPO oldukça kaliteli marka, buraya gelse süper olurdu gerçekten .. ama bu çok büyük 40-50 de yeterdi bize.....
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    DH Misafiri 2 gün
    Türkiye'de satışı olacak mı acaba
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    Moueson 3 gün
    Görüntü kalitesi olarak Samsung mu iyidir bu mu ?
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 3 gün (düzenlendi)
    8.5 GB RAM değil RAM 6.5 GB

    işlemci mimarisi Cortex A73 GPU tarafı da Mali-G52 MC2

    https://www.mediatek.com/products/digitalTv/s900-mt9950
    1 Yanıt Yanıtla
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    macromedia21 (Onur SEVEN) 3 gün aceleciburak
    Oppo'nun resmi web sayfasında 8.5 GB RAM'e sahip olduğu yazıyor: oppo.com/...
    Yanıtla +1
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    malifural (muhammed ali fural) 3 gün
    sesin dehşet olacağı kesin. Lg, samsung sıktı rekabet namına yeni oyuncular gerek
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    Krone 3 gün
    Canavar gibi cihaz yapmış adamlar.
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    4456 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    oppo, akıllı tv ve
    3 etiket daha televizyon Smart TV S1 Ev Elektroniği
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