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    Dimensity 8000 Max ile Snapdragon 870 karşı karşıya

    Dimensity 8000 Max yonga seti Oppo K10 akıllı telefon modeline hayat verecek ve Snapdragon 870 yonga seti ile rekabete girecek. Çekirdek testleri de ümit verici. 
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    Dimensity 8000 Max
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    Dimensity 9000 yonga seti ile amiral gemisi sınıfında rekabeti iyice kızıştıran MediaTek, biraz daha alt seviyede ise Dimensity 8000 ve Dimensity 8100 yonga setlerini kullanacak. Şimdi ise Max versiyonları gündemde. 

    Dimensity 8000 Max ve 8100 Max

    Firmanın Dimensity 8100 Max adıyla bir yonga seti hazırladığı ve OnePlus 10R ile OnePlus Ace akıllı telefon modellerinde kullanılacağı daha önce gündeme gelmişti. Şimdi se Dimensity 8000 Max ortaya çıktı. 

    Oppo K10 akıllı telefon modeline hayat verecek Dimensity 8000 Max yonga setinde 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Mali-G610 grafik birimi yanında MediaTek 580 yapay zekâ birimi bulunuyor. 

    Dimensity 8000 Max yonga seti Dimensity 8100 yonga setinden 0.1GHz daha yavaş çalışıyor. Geekbench 5 testlerine göre Snapdragon 870 ve Dimensity 8100 yonga setlerinin aldığı skorlar aşağıdaki şekilde:

    Dimensity 8000 Max test sonuçları
    Geekbench 5  Tek çekirdek Çok çekirdek
    Dimensity 8000 Max  927 3793
    Dimensity 8100  957  3831
    Snapdragon 870 1028 3391


    5nm sürecinde üretilen Dimensity 8000 Max yonga seti özellikle çok çekirdekte rakibini geride bırakıyor. Dimensity 8000 Max ve Dimensity 8100 bu açıdan Snapdragon 870 ile rekabete girecek gibi görünüyor. Dimensity 8100 Max için ise Snapdragon 888 rakibi diyebiliriz. 

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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