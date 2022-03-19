Oppo K10'un özellikleri lansmandan önce sızdırıldı

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Oppo'nun yeni uygun fiyatlı modeli Oppo K10 bugün birçok özelliği ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde birkaç özelliğini gözler önüne süren Oppo K10, bugün yeni lansman görselleri ve detayları ile karşımızda. İşte Oppo K10'un bilinen tüm özellikleri.

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Oppo K10 50MP ana kamera ile geliyor

Bugün gelen sızıntılar Oppo K10'un yeni özelliklerini ortaya koydu. 23 Mart'ta bir lansman ile tanıtılacak olan Oppo K10, sızıntılara göre Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu işlemciye ek olarak 6GB RAM sunması beklenilen cihazın, 128GB depolamaya sahip olacağı biliniyor.

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33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh'lik bir pili içerisinde taşıyacak olan cihaz görünüşe göre 6,5 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile birlikte geliyor. 90Hz yenileme hızı sunacak olan bu ekran aynı zamanda Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak.

Arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera taşıyacak olan cihaz, ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacak. Ek olarak çift SIM, yana monte parmak izi sensörü, microSD kart desteği gibi özellikler de sunacak olan cihaz görünüşe göre Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 işletim sistemi ile çalışacak. Fiyatı ise muhtemelen 265 Dolar civarında olacak.

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